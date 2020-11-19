Українці можуть безкоштовно отримати 85 препаратів за програмою "Доступні ліки"

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Майже 2,5 млн українців скористалися державною програмою реімбурсації "Доступні ліки". На сьогодні у ній 264 лікарських засоби, 85 з яких - безкоштовні.

Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоров'я.

"Сьогодні державною програмою реімбурсації "Доступні ліки" скористалися 2 млн 460 тисяч пацієнтів. З них понад 1,6 млн - віком 65+. Програма розрахована на людей, які мають серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет ІІ типу", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що для пацієнтів доступні 200 ліків для лікування серцево-судинних захворювань, 48 - для лікування діабету ІІ типу, 15 - від бронхіальної астми та один препарат для лікування ревматичних хвороб.

Серед них 85 лікарських засобів пацієнт може отримати безоплатно. А саме: 62 препарати для лікування серцево-судинних захворювань, 17 - від діабету ІІ типу та 6 - від бронхіальної астми. За лікарський засіб для лікування ревматичних хвороб пацієнт сплачує повну ціну.

"У 2020 році лікарі первинної медичної допомоги виписали своїм пацієнтам понад 12 млн е-рецептів. З них майже 63% - для пацієнтів старше 65 років", - зазначається у повідомленні.

З 1 квітня 2019 року паперовий рецепт перетворився на електронний.

"За результатами дослідження "Індекс здоров’я" 2019 року, більш ніж половина (57,5%) опитаних користувачів програми вважають, що у 2019 році ліки стали дійсно доступнішими, у порівнянні з 2018 роком", - додали у НСЗУ.

Нагадаємо, у середині липня повідомлялося, що за програмою "Доступні ліки" українці зможуть отримати 77 з 256 лікарських засобів безкоштовно.

Як писало РБК-Україна, у жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні буде дозволена електронна торгівля лікарськими засобами.