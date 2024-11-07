Украинские беженцы в Польше могут получить помощь на аренду жилья: как это сделать

"Крок Додому" - это специальная программа, направленная на поддержку украинцев, которые уехали от войны и испытывают трудности с арендой жилья в Польше.

Чтобы стать участником программы, необходимо соответствовать следующим критериям:

Пересечение границы после 24 февраля 2022 года (подтверждено документально).

Проживание на территории Польши на момент подачи заявки.

Готовность арендовать жилье не менее чем на 12 месяцев.

Наличие минимального дохода домохозяйства (от 3 000 до 4 500 злотых, в зависимости от воеводства).

Принадлежность к группе риска потери жилья.

Кроме того, участники могут получить дополнительное финансирование на депозит и частичную компенсацию арендной платы.

Фонд также помогает в адаптации, покрывая расходы на языковые курсы, профессиональное обучение или уход за детьми.

Программа направлена на то, чтобы предоставить украинцам стабильность и доступ к жилью в новой стране.