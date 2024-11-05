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Украинцы могут получить до 32 тысяч "зимней" помощи: что для этого нужно

Украина, Вторник 05 ноября 2024 13:12
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Украинцы могут получить до 32 тысяч "зимней" помощи: что для этого нужно Фото: зимняя программа для пострадавших от войны домохозяйств (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Эстонский совет по делам беженцев объявил о старте "зимней" помощи для украинцев. Программа охватывает Запорожскую, Николаевскую и Харьковскую область, где будут предоставлять гранты до 32 200 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эстонский совет по делам беженцев.

Программа предусматривает возможность получения помощи по следующим направлениям:

  • Восстановление помещений для животных - до 17 200 гривен;
  • Закупка кормов - до 12 000 гривен;
  • Ветеринарная поддержка - до 3 000 гривен на вакцинацию и лечение распространённых зимних заболеваний.

Эта помощь призвана помочь семьям сохранить продуктивный скот и птицу в зимних условиях, укрепляя их самодостаточность и улучшая благосостояние в сложный период.

В программе могут принять участие домохозяйства, соответствующие критериям уязвимости.

Подать заявку могут только совершеннолетние лица, представляющие домохозяйство, пострадавшее от войны, и имеющие продуктивный скот и птицу.

Приоритет будет отдан домохозяйствам, соответствующим одному или нескольким критериям уязвимости:

  • Домохозяйства с детьми, где есть одинокий отец или мать.
  • Домохозяйства, где женщина является единственным кормильцем.
  • Семьи с беременными женщинами.
  • Домохозяйства с тремя и более детьми до 18 лет.
  • Семьи с детьми до 2 лет.
  • Семьи, в которых есть люди с инвалидностью (1 или 2 группа).
  • Домохозяйства с пожилыми людьми (60+ лет).
  • Семьи, в которых жилье полностью или частично разрушено.
  • Семьи, члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий.

Напомним, что средства на дополнительную субсидию для отопления жилья углем и дровами будут выделены за счет государственного бюджета и ООН, и предоставляться они будут по-новому.

Кроме того, в условиях постоянного роста цен в Эстонии украинские беженцы сталкиваются с финансовыми трудностями. Об этом свидетельствуют результаты последнего соцопроса.

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