Украинцы могут получить до 32 тысяч "зимней" помощи: что для этого нужно

Эстонский совет по делам беженцев объявил о старте "зимней" помощи для украинцев. Программа охватывает Запорожскую, Николаевскую и Харьковскую область, где будут предоставлять гранты до 32 200 гривен.

Программа предусматривает возможность получения помощи по следующим направлениям:

Восстановление помещений для животных - до 17 200 гривен;

- до 17 200 гривен; Закупка кормов - до 12 000 гривен;

- до 12 000 гривен; Ветеринарная поддержка - до 3 000 гривен на вакцинацию и лечение распространённых зимних заболеваний.

Эта помощь призвана помочь семьям сохранить продуктивный скот и птицу в зимних условиях, укрепляя их самодостаточность и улучшая благосостояние в сложный период.

В программе могут принять участие домохозяйства, соответствующие критериям уязвимости.

Подать заявку могут только совершеннолетние лица, представляющие домохозяйство, пострадавшее от войны, и имеющие продуктивный скот и птицу.

Приоритет будет отдан домохозяйствам, соответствующим одному или нескольким критериям уязвимости: