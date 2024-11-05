Украинцы могут получить до 32 тысяч "зимней" помощи: что для этого нужно
Эстонский совет по делам беженцев объявил о старте "зимней" помощи для украинцев. Программа охватывает Запорожскую, Николаевскую и Харьковскую область, где будут предоставлять гранты до 32 200 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эстонский совет по делам беженцев.
Программа предусматривает возможность получения помощи по следующим направлениям:
- Восстановление помещений для животных - до 17 200 гривен;
- Закупка кормов - до 12 000 гривен;
- Ветеринарная поддержка - до 3 000 гривен на вакцинацию и лечение распространённых зимних заболеваний.
Эта помощь призвана помочь семьям сохранить продуктивный скот и птицу в зимних условиях, укрепляя их самодостаточность и улучшая благосостояние в сложный период.
В программе могут принять участие домохозяйства, соответствующие критериям уязвимости.
Подать заявку могут только совершеннолетние лица, представляющие домохозяйство, пострадавшее от войны, и имеющие продуктивный скот и птицу.
Приоритет будет отдан домохозяйствам, соответствующим одному или нескольким критериям уязвимости:
- Домохозяйства с детьми, где есть одинокий отец или мать.
- Домохозяйства, где женщина является единственным кормильцем.
- Семьи с беременными женщинами.
- Домохозяйства с тремя и более детьми до 18 лет.
- Семьи с детьми до 2 лет.
- Семьи, в которых есть люди с инвалидностью (1 или 2 группа).
- Домохозяйства с пожилыми людьми (60+ лет).
- Семьи, в которых жилье полностью или частично разрушено.
- Семьи, члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий.
Напомним, что средства на дополнительную субсидию для отопления жилья углем и дровами будут выделены за счет государственного бюджета и ООН, и предоставляться они будут по-новому.
Кроме того, в условиях постоянного роста цен в Эстонии украинские беженцы сталкиваются с финансовыми трудностями. Об этом свидетельствуют результаты последнего соцопроса.