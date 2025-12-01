Программа "Национальный кэшбек" изменит условия: в Минэкономики назвали сроки

Программа "Национальный кэшбек"

Напомним, в программе "Национальный кэшбек" участвуют более 7,5 млн украинцев - они уже получили выплат на более чем 4 млрд гривен.

К системе приобщены более 1870 производителей, а кэшбек в 10% действует для около 400 тысяч товаров украинского производства. Их можно проверить с помощью сканера непосредственно в приложении "Дія" или на портале "Сделано в Украине".

Программа работает более года и стала одной из самых массовых государственных инициатив поддержки украинского производителя. Она начисляет 10% кэшбэка за приобретение товаров украинских брендов. Запуск "Зимней поддержки", в рамках которой каждый гражданин получает 1000 гривен, требовал унификации правил, чтобы государственные средства направлялись прежде всего на базовые потребности.

Отметим, что инициатором проекта является Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в сотрудничестве с Минцифры, НБУ, Кабмином, ГНС, Ощадбанком, другими уполномоченными банками и Правительственным контактным центром.

РБК-Украина ранее писало, что в Украине с мая 2026 года могут остановить начисление средств по программе "Национальный кэшбек". Выплаты могут прекратить уже с 1 января, если в госбюджете не будет хватать финансирования.