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Программа "єВідновлення" положительно повлияет на рынок стройматериалов и экономику, - Шуляк

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Восстановление разрушенного в результате российской агрессии жилья потребует производства и поставки большого количества строительных материалов, и это будет стимулировать строительный рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк

"Восстановление сегодня происходит не так быстро, как хотелось бы, потому что в приоритете оборона и наша победа, а потом уже деньги на все остальное. Впрочем, государство все же вводит программы, которые будут стимулировать строительный рынок", - отметила Шуляк.

Она также напомнила, что в рамках программы "єВідновлення" владельцам поврежденного жилья сначала выдавали компенсации на текущий ремонт, теперь те, кто потерял дома, получат жилищные сертификаты и обменяют их на новое жилье. А в январе владельцы разрушенных частных домов смогут получать целевые деньги, чтобы строить новое жилье на своем участке.

"Мы считаем, что это положительно повлияет на весь строительный рынок. Ведь сегодня видим в Дії 560 тыс. информационных сообщений о разрушении или повреждении жилья. Это 40 млн кв метров - столько обычно строили в течение четырех лет", – констатировала глава профильного комитета.

По ее словам, программа обновления такого количества жилья положительно повлияет на всю экономику, в том числе и на рынок строительных материалов.

"Сейчас видим 4500 субъектов хозяйствования, участвующих в программе "єВідновлення". Когда полноценно начнет работать компенсационный механизм за разрушенные частные дома, уверена, что это количество будет расти, рынок расширится и ситуация на нем улучшится", - сказала Шуляк.

Она подчеркнула, что в этом процессе должны быть учтены интересы производителей, потребителей и общества в целом.

"Представители строительной отрасли, профильные ассоциации, парламентарии могут сформировать общее видение того, что должен сделать парламент и правительство для помощи развитию строительной отрасли. В частности, наш профильный комитет всегда открыт для предложений и сотрудничества", - подытожила Шуляк.

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Елена Шуляк