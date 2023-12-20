Програма "єВідновлення" позитивно вплине на ринок будматеріалів та економіку, - Шуляк

"Відновлення сьогодні відбувається не так швидко, як хотілося б, тому що у пріоритеті оборона та наша перемога, а потім вже гроші на все інше. Втім держава все ж запроваджує програми, які стимулюватимуть будівельний ринок", - зазначила Шуляк.

Вона також нагадала, що у рамках програми "єВідновлення" власникам пошкодженого житла спочатку видавали компенсації на поточний ремонт, тепер ті, хто втратив домівки, отримають житлові сертифікати та обміняють їх на нове житло. А в січні власники зруйнованих приватних будинків зможуть отримувати цільові гроші, щоб будувати нове помешкання на своїй ділянці.

"Ми вважаємо, що це позитивно вплине на весь будівельний ринок. Адже сьогодні бачимо в Дії 560 тис. інформаційних повідомлень про руйнування або пошкодження житла. Це 40 млн кв метрів - стільки зазвичай будували протягом чотирьох років", - констатувала голова профільного комітету.

За її словами, програма відновлення такої кількості житла позитивно вплине на всю економіку, зокрема й на ринок будівельних матеріалів.

"Зараз бачимо 4500 суб’єктів господарювання, які беруть участь у програмі "єВідновленя". Коли повноцінно почне працювати компенсаційний механізм за зруйновані приватні будинки, впевнена, що ця кількість зростатиме, ринок розшириться і ситуація на ньому покращиться", - сказала Шуляк.

Вона наголосила, що у цьому процесі мають бути враховані інтереси виробників, споживачів та суспільства загалом.

"Представники будівельної галузі, профільні асоціації, парламентарі можуть сформувати спільне бачення того, що має зробити парламент та уряд для допомоги розвитку будівельної галузі. Зокрема наш профільний комітет завжди відкритий для пропозицій та співпраці", - підсумувала Шуляк.