ua en ru
Вт, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Звонят "из полиции" и просят деньги за родственника: киберполиция предупредила о схеме мошенников

00:34 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Звонят "из полиции" и просят деньги за родственника: киберполиция предупредила о схеме мошенников Фото: мошенники звонят по телефону от имени полиции и требуют деньги (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Мошенники звонят по телефону украинцам от имени полиции. Они сообщают о якобы задержании родственника или уголовном деле против самого человека и требуют деньги за "решение вопроса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киберполицию.

Чаще всего аферисты разыгрывают классическую схему "родственник в беде". Они говорят, что кого-то из родных задержали из-за ДТП, драки или другого вымышленного инцидента. Чтобы "замять дело", просят срочно перевести деньги, передать наличные курьеру или таксисту или встретиться с их человеком.

Другой вариант касается самого собеседника. Мошенники пугают человека уголовной ответственностью, например из-за якобы подозрительной покупки. Чтобы ее "избежать", также требуют деньги или выполнения определенных инструкций.

Для убедительности аферисты называют подлинные или вымышленные персональные данные, адреса, названия подразделений. Однако даже точная информация о вас не означает, что звонит по телефону настоящий правоохранитель.

Положите трубку и самостоятельно позвоните по телефону родственнику, о котором говорилось. Никому не передавайте деньги, данные банковских карт, коды из SMS и пароли.

Жертвами аферистов, выдающих себя за правоохранителей, становятся и семьи военных. В апреле в Каменце-Подольском полицейские задержали мошенника, который выманил более миллиона гривен у матери погибшего воина, представляясь правоохранителем.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
шахраї в Україні Мошенники
Новости
Когда начнется отопительный сезон в Киеве: в КГГА назвали условия и детали
Когда начнется отопительный сезон в Киеве: в КГГА назвали условия и детали
Аналитика
"Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком