Звонят "из полиции" и просят деньги за родственника: киберполиция предупредила о схеме мошенников

Мошенники звонят по телефону украинцам от имени полиции. Они сообщают о якобы задержании родственника или уголовном деле против самого человека и требуют деньги за "решение вопроса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киберполицию .

Чаще всего аферисты разыгрывают классическую схему "родственник в беде". Они говорят, что кого-то из родных задержали из-за ДТП, драки или другого вымышленного инцидента. Чтобы "замять дело", просят срочно перевести деньги, передать наличные курьеру или таксисту или встретиться с их человеком.

Другой вариант касается самого собеседника. Мошенники пугают человека уголовной ответственностью, например из-за якобы подозрительной покупки. Чтобы ее "избежать", также требуют деньги или выполнения определенных инструкций.

Для убедительности аферисты называют подлинные или вымышленные персональные данные, адреса, названия подразделений. Однако даже точная информация о вас не означает, что звонит по телефону настоящий правоохранитель.

Положите трубку и самостоятельно позвоните по телефону родственнику, о котором говорилось. Никому не передавайте деньги, данные банковских карт, коды из SMS и пароли.