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Удар по энергетике. Где в Украине нет света и работают ли графики (ситуация по областям)

Киев, Понедельник 26 августа 2024 12:41
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Удар по энергетике. Где в Украине нет света и работают ли графики (ситуация по областям) Фото: спасатели на месте ударов в Одесской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Данила Крамаренко

Российская Федерация утром 26 августа устроила самую масштабную комбинированную атаку на Украину за последние месяцы. В результате пострадали 15 областей, фиксируются проблемы с энерго- и водоснабжением.

РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации в регионах на данный момент.

Сообщения о взрывах и работе противовоздушной обороны поступали из многих областей. Впоследствии некоторые области остались без электроснабжения. Часть украинцев осталась без света из-за ударов по критической инфраструктуре, часть - в результате превентивных мер со стороны энергетиков.

Утром были применены аварийные отключения. По состоянию на 11:15 вместо аварийных начали применять почасовые графики. Информация о масштабах повреждений уточняется.

Киев

Несколько районов столицы столкнулись с перебоями в энергоснабжении, связанными с проблемами в общеукраинской сети. На правом берегу Киева фиксировались перебои с водоснабжением.

Ближе к 10:30 энергетики и коммунальные службы возобновили работу оборудования водоснабжения на правом берегу. В ближайшее время давление в жилых домах выйдет на оптимальные параметры.

В связи со сложной ситуацией в энергосекторе в Киеве разворачивают "пункты несокрушимости"

Киевская область

Есть повреждения инфраструктурных объектов. Известно об одном раненом человеке, который доставлен в одну из районных больниц. Зафиксировано повреждение частных домов в результате падения обломков в четырех районах.

По распоряжению "Укрэнерго" вводились экстренные отключения света, территориальные общины получили распоряжение развернуть "пункты несокрушимости". Все оперативные службы работают на местах.

Волынская область

Ближе к 09:00 возле Луцка сбили "шахед", обломки упали на территории областного центра и повредили многоквартирный дом. Позже в результате вражеской атаки был поврежден еще один дом. В общей сложности пострадали пять человек, известно об одном погибшем.

Также сообщается о повреждении объекта инфраструктуры в Луцке. В результате отключения света в большинстве районов города отключили воду. Местный водоканал подключает объекты к генератором, чтобы возобновить водоснабжение сразу после завершения воздушной тревоги.

Ровенская область

Целью атаки стал объект энергетической инфраструктуры. Также известно о повреждении жилого дома, обошлось без жертв. Обесточены населенные пункты в Ровенском районе. Из-за проблем с питанием временно подача воды будет происходить с пониженным давлением.

Львовская область

Российские ракеты летели на Львов, Стрый и Золочев. Сообщается об атаках на энергетические объекты, из-за чего во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением.

Из-за попадания на территории области могут быть перебои с водоснабжением во Львове, пока подстанции не перейдут на резервное питание. Также возможны перебои с электроэнергией.

Житомирская область

Повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, есть погибшая. Из-за сложной ситуации в энергосистеме вводились аварийные отключения.

Обесточен областной центр, потому водоснабжение в Житомире было приостановлено. Сообщается, что после отбоя воздушной тревоги водоканал подключат к генераторам на два часа, чтобы жители запаслись водой. Ориентировочно в 19:00 водоснабжение будет восстановлено, но только на три часа. Завтра утром воду будут подавать с 06:00 до 09:00. Канализационные станции уже работают на генераторах.

Полтавская область

Вражеский удар пришелся по промышленному объекту, травмированы пять человек. Применялись аварийные отключения света. Водоканал сообщает о возможном отсутствии воды на нескольких улицах в Полтаве, но это связано с ранее запланированными ремонтными работами.

Днепропетровская область

Россияне массировано атаковали область, взрывы гремели в Днепровском и Криворожском районах. Предварительно есть один погибший, зафиксированы возгорания. Повреждены с десяток домов в дачном кооперативе в Днепровском районе, разрушены два дома и хозяйственная постройка.

В Днепре в связи с перепадами напряжения остановилась насосная станция, снижено давление на жилой массив Западный. Давление придет в норму в ближайшее время.

В Кривом Роге объекты критической инфраструктуры перешли на генераторы. Местные власти рекомендуют жителям запастись водой и зарядить павербанки. Последствия атаки в городе незначительны – повреждены машины и линии электропередач. При этом в некоторых местах на земле есть обломки и даже не сработавшие боевые части.

По данным местных властей, россияне пытались атаковать энергетические объекты в Криворожском районе.

Харьковская область

Около 08:05 враг нанес удар по Харькову, есть попадание в Немышлянском районе на открытой территории. Утром по всей области вводились аварийные отключения света в связи со сложной ситуацией в украинской энергосистеме.

По состоянию на 12:15 в регионе действуют почасовые графики.

Запорожская область

В Запорожской области есть попадание в объект энергетической инфраструктуры, там возник пожар. В Запорожском районе зафиксирован прилет рядом с частным жилым домом, сообщается о погибшем.

Одесская область

Здесь россияне атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Ранения получили четыре человека, среди которых 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Обломки ракет повредили частные дома и большое число автомобилей. В Одесском районе перебои с электроснабжением.

Из-за аварийных отключений в Одессе приостановлена работа электротранспорта.

Черниговская область

До 11:00 без электроснабжения были почти 230 тысяч абонентов, задействовали 10 очередей аварийных отключений. С 11:00 аварийные графики отменены, в настоящее время задействуются три очереди графиков почасовых отключений.

Развернуто 146 "пунктов несокрушимости", где можно подзарядить телефон, получить питьевую воду. Медицинские учреждения работают, на резервном питании - 2 больницы. Предварительно обошлись без внештатных ситуаций. Жителей призывают экономить ресурсы.

В Чернигове остановились повышающие станции водопровода, что привело к снижению давления на верхних этажах многоэтажек. Жильцам верхних этажей рекомендуют набирать воду на первых и подвальных этажах, а также всем жителям Чернигова советуют сделать запасы воды.

Сумская область

В результате удара повреждены многочисленные объекты энергетики. Без света по состоянию на 10:00 более 34 000 потребителей в 213 населенных пунктах. Больше всего пострадали энергетические объекты в Глуховской, Белопольской, Середино-Будской, Ямпольской, Великописаревской, Сумской, Краснопольской, Путивльской общинах.

Всего на территории области вместе в экстренными отключениями без света более 246 000 потребителей.

Также известно о попадании в объект "Укрзалізниці", в результате повреждены контактная сеть и здания, ранен помощник машиниста.

Ивано-Франковская область

Есть попадание в инфраструктурный объект, пострадали три человека. Информация о разрушениях уточняется. Отключений света в области нет, но жителей предупреждают, что ситуация может измениться в любой момент.

"Просим быть готовыми ко всем возможным ситуациям: зарядить телефоны, павербанки, ограничить потребление электроэнергии во избежание перегрузки на энергосистему", - отметили в "Прикарпатьеоблэнерго".

При подготовке текста использовались: информация с Telegram-каналов региональных военных администраций, городских голов, водоканалов и облэнерго.

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Электроэнергия Водоснабжение Война России против Украины График отключения света Ракетная атака
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