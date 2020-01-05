Прогноз погоди на сьогодні: мокрий сніг та до +2 тепла

Погода в Україні в неділю, 5 січня, буде хмарна, практично на всій території країни очікується мокрий сніг з дощем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Вночі температура повітря на всій території України, крім Закарпатської області, становитиме від 0 до +2. На Закарпатті очікується -1 +1 вночі. Вдень температура становитиме від 0 до +2. У західних, північних і центральних регіонах прогнозують мокрий сніг з дощем. На півдні країни вдень очікується дощ.

У західних областях синоптики попереджають про пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

У Києві вдень і вночі температура повітря буде в межах від 0 до +2 градусів з мокрим снігом і дощем. Вітер західний 7-12 м/с.

Нагадаємо, в Україні оголосили відкритим снеголавинный сезон. Висока ймовірність сходження лавин спостерігається в західних областях.

Також РБК-Україна писало, що на різдвяні свята синоптики попередили про похолодання до -10 в західних областях. При цьому очікується сніг, в деяких областях мокрий сніг з дощем.