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Прогноз падіння світової економіки може бути оптимістичнішим, ніж реальність, - глава МВФ

Новини » Економіка     18.04.2020 - 11:48
Прогноз падіння світової економіки може бути оптимістичнішим, ніж реальність, - глава МВФ
Фото: Крісталіна Георгієва (Twitter/EPA)

Поки в МВФ прогнозують падіння на 3%

Прогноз падіння світової економіки у зв'язку з пандемією коронавірусу може виглядати більш оптимістично, ніж реальність, яка нас очікує. Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва в інтерв'ю BBC.

Поки що в МВФ прогнозують падіння на 3%.

"Ми прогнозуємо скорочення доходів на душу населення протягом цього року в 170 країнах світу і падіння світової економіки на 3%. Я хочу підкреслити, що насправді цей прогноз може виглядати більш оптимістично, ніж реальність, яка нас очікує", - сказала глава МВФ.

За словами Георгієвої, МВФ радиться з епідеміологами при підготовці останніх макроекономічних прогнозів, чого раніше не траплялося за всю історію існування фонду.

"За їх словами, новий коронавірус - це велика загадка, і невідомо, чи не повернеться він у 2021 році", - заявила глава МВФ.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін отримав позитивний сигнал від МВФ і очікує транш найближчим часом. Також, за словами керівника уряду, очікується фінансова допомога від Світового банку.

До цього президент Володимир Зеленський назвав дві головні умови для отримання збільшеної допомоги від МВФ. Від України чекали прийняття закону про ринок землі й так званого "антиколомойского закону", який забороняє повертати банки попереднім власникам.

При цьому він поінформував, що влада не розглядає сценарій з оголошенням дефолту, а кредит від МВФ це "як кров для організму".

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