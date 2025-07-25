Не упусти срок: в ТЦК напомнили о важной процедуре до 31 июля
До 31 июля 2025 года на учет должны стать все граждане мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет. Процедура не означает автоматического призыва в армию, однако является обязательной и проводится с целью фиксации человеческого потенциала страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Черниговского ТЦК и СП в Facebook.
Кто должен стать на учет
На учет берутся граждане Украины мужского пола, которым в 2025 году исполняется 17 лет. Данные вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
В ТЦК отмечают, что постановка на учет не является призывом на военную службу, а лишь позволяет:
- определить имеющийся человеческий потенциал;
- установить уровень образования;
- изучить личные качества граждан.
Как стать на учет
Пройти процедуру можно двумя путями:
- через электронный кабинет призывника - с электронной идентификацией и внесением персональных данных (порядок определяет Кабинет Министров).
- лично в ТЦК - нужно прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и подать пакет документов.
В случае пропуска определенного периода, стать на учет можно будет только после личного обращения в ТЦК.
Кто не подлежит учету
Постановке на военный учет не подлежат граждане, которые:
- отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний;
- к которым применены принудительные меры медицинского характера.
Какие документы нужны
При постановке на военный учет призывники должны подать:
- паспорт гражданина Украины;
- выписку из реестра территориальной общины (информация о месте жительства);
- свидетельство о рождении;
- идентификационный код (РНОКПП);
- документ об образовании;
- справку с места учебы или работы (при наличии);
- справку о ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);
- четыре фото 35 × 45 мм (без головного убора).
Куда обращаться за консультацией
В случае возникновения вопросов относительно процедуры учета, можно обратиться в ТЦК и СП Черниговской области или позвонить на горячую линию:
- +38 (0462) 2-31-007;
- +38 (096) 852-05-82;
- 0800 502 982.
Ранее мы писали о том, что во время военного положения в Украине каждый военнообязанный должен иметь при себе военно-учетный документ. Это необходимо для проверки данных и уточнения учета в случае необходимости. В случае нарушения - будет наказание.
Читайте также о том, какие документы проверяют на блокпостах во время действия военного положения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.