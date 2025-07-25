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Не упусти срок: в ТЦК напомнили о важной процедуре до 31 июля

Пятница 25 июля 2025 15:31
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Не упусти срок: в ТЦК напомнили о важной процедуре до 31 июля Кому надо стать на учет до 31 июля (фото: facebook com OOTCKSP)
Автор: Василина Копытко

До 31 июля 2025 года на учет должны стать все граждане мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет. Процедура не означает автоматического призыва в армию, однако является обязательной и проводится с целью фиксации человеческого потенциала страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Черниговского ТЦК и СП в Facebook.

Кто должен стать на учет

На учет берутся граждане Украины мужского пола, которым в 2025 году исполняется 17 лет. Данные вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В ТЦК отмечают, что постановка на учет не является призывом на военную службу, а лишь позволяет:

  • определить имеющийся человеческий потенциал;
  • установить уровень образования;
  • изучить личные качества граждан.

Как стать на учет

Пройти процедуру можно двумя путями:

  • через электронный кабинет призывника - с электронной идентификацией и внесением персональных данных (порядок определяет Кабинет Министров).
  • лично в ТЦК - нужно прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и подать пакет документов.

В случае пропуска определенного периода, стать на учет можно будет только после личного обращения в ТЦК.

Кто не подлежит учету

Постановке на военный учет не подлежат граждане, которые:

  • отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний;
  • к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Какие документы нужны

При постановке на военный учет призывники должны подать:

  • паспорт гражданина Украины;
  • выписку из реестра территориальной общины (информация о месте жительства);
  • свидетельство о рождении;
  • идентификационный код (РНОКПП);
  • документ об образовании;
  • справку с места учебы или работы (при наличии);
  • справку о ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);
  • четыре фото 35 × 45 мм (без головного убора).

Куда обращаться за консультацией

В случае возникновения вопросов относительно процедуры учета, можно обратиться в ТЦК и СП Черниговской области или позвонить на горячую линию:

  • +38 (0462) 2-31-007;
  • +38 (096) 852-05-82;
  • 0800 502 982.

Ранее мы писали о том, что во время военного положения в Украине каждый военнообязанный должен иметь при себе военно-учетный документ. Это необходимо для проверки данных и уточнения учета в случае необходимости. В случае нарушения - будет наказание.

Читайте также о том, какие документы проверяют на блокпостах во время действия военного положения.

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