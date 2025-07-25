Не проґав термін: у ТЦК нагадали про важливу процедуру до 31 липня

До 31 липня 2025 року на облік мають стати всі громадяни чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років. Процедура не означає автоматичного призову до війська, однак є обов’язковою і проводиться з метою фіксації людського потенціалу країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Чернігівського ТЦК та СП у Facebook .

Хто має стати на облік

На облік беруться громадяни України чоловічої статі, яким у 2025 році виповнюється 17 років. Дані вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У ТЦК наголошують, що взяття на облік не є призовом на військову службу, а лише дає змогу:

визначити наявний людський потенціал;

встановити рівень освіти;

вивчити особисті якості громадян.

Як стати на облік

Пройти процедуру можна двома шляхами:

через електронний кабінет призовника - з електронною ідентифікацією та внесенням персональних даних (порядок визначає Кабінет Міністрів).

особисто у ТЦК - потрібно прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та подати пакет документів.

У разі пропуску визначеного періоду, стати на облік можна буде лише після особистого звернення до ТЦК.

Хто не підлягає обліку

Взяттю на військовий облік не підлягають громадяни, які:

відбувають покарання в установах виконання покарань;

до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Які документи потрібні

Під час взяття на військовий облік призовники мають подати:

паспорт громадянина України;

витяг з реєстру територіальної громади (інформація про місце проживання);

свідоцтво про народження;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

документ про освіту;

довідку з місця навчання або роботи (за наявності);

довідку про ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);

чотири фото 35 × 45 мм (без головного убору).

Куди звертатися за консультацією

У разі виникнення питань щодо процедури обліку, можна звернутися до ТЦК та СП Чернігівської області або зателефонувати на гарячу лінію: