Не проґав термін: у ТЦК нагадали про важливу процедуру до 31 липня
До 31 липня 2025 року на облік мають стати всі громадяни чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років. Процедура не означає автоматичного призову до війська, однак є обов’язковою і проводиться з метою фіксації людського потенціалу країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Чернігівського ТЦК та СП у Facebook.
Хто має стати на облік
На облік беруться громадяни України чоловічої статі, яким у 2025 році виповнюється 17 років. Дані вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
У ТЦК наголошують, що взяття на облік не є призовом на військову службу, а лише дає змогу:
- визначити наявний людський потенціал;
- встановити рівень освіти;
- вивчити особисті якості громадян.
Як стати на облік
Пройти процедуру можна двома шляхами:
- через електронний кабінет призовника - з електронною ідентифікацією та внесенням персональних даних (порядок визначає Кабінет Міністрів).
- особисто у ТЦК - потрібно прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та подати пакет документів.
У разі пропуску визначеного періоду, стати на облік можна буде лише після особистого звернення до ТЦК.
Хто не підлягає обліку
Взяттю на військовий облік не підлягають громадяни, які:
- відбувають покарання в установах виконання покарань;
- до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.
Які документи потрібні
Під час взяття на військовий облік призовники мають подати:
- паспорт громадянина України;
- витяг з реєстру територіальної громади (інформація про місце проживання);
- свідоцтво про народження;
- ідентифікаційний код (РНОКПП);
- документ про освіту;
- довідку з місця навчання або роботи (за наявності);
- довідку про ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);
- чотири фото 35 × 45 мм (без головного убору).
Куди звертатися за консультацією
У разі виникнення питань щодо процедури обліку, можна звернутися до ТЦК та СП Чернігівської області або зателефонувати на гарячу лінію:
- +38 (0462) 2-31-007;
- +38 (096) 852-05-82;
- 0800 502 982.
Раніше ми писали про те, що під час воєнного стану в Україні кожен військовозобов’язаний повинен мати при собі військово-обліковий документ. Це необхідно для перевірки даних та уточнення обліку в разі потреби. У разі порушення - буде покарання.
Читайте також про те, які документи перевіряють на блокпостах під час дії воєнного стану.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.