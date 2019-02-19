Соціологи назвали кількість членів партій, профспілок і релігійних громад

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Членів профспілок трохи більше, ніж членів релігійних громад і партій

Абсолютна більшість громадян України в грудні 2018 року я не є членами жодного з громадських об'єднань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, з 2013 року в Україні фактично не зросло членство громадян у різних громадських об’єднаннях: воно коливається в межах 15-17%.

За даними опитування, членами профспілок є 4,8% респондентів, громадських організацій - 3,8%, релігійних об'єднань - 2,0%, політичних партій - 1,4%, наукових, освітніх об'єднань - 1,2%, творчих спілок - 0,9%.

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій серед 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, у грудні 2018 року в акціях соціального протесту були готові брати участь 44% дорослих жителів України. За даними КМІС, рівень готовності до участі в акціях соціального протесту спочатку зріс із 43% у грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року, а потім знизився до 40% у грудні 2017 року.

Найбільша кількість людей готові вдатися до таких форм соціального протесту як участь у виборчій кампанії (32%), збір підписів під колективними відозвами (16%), санкціоновані мітинги та демонстрації (11%).