Профспілка "ПриватБанку" закликала звільнити голову за порушення трудового законодавства

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист профспілки, опублікований в Telegram-каналі .

Як стверджується в документі, Герхард Бьош як керівник фінансової установи не надав можливості співробітнику банку, яка визнала у судовому порядку своє звільнення незаконним, працювати як іншим працівникам віддалено.

Крім того, після поновлення на посаді керівництво банку не надало їй можливості повноцінно виконувати свої службові обов'язки.

Пізніше їй також відмовили у можливості дистанційної роботи та відпустці по догляду за дитиною.

"Після виявлення у дитячому дошкільному закладі COVID співробітниця банку змушена була ходити на роботу з малолітньою дитиною 2015 р.н., оскільки їй відмовили у можливості працювати з дому. Також після появи перших симптомів COVID у дитини голова правління "ПриватБанку" Герхард Бьош не надав передбаченої законодавством. відпустки з догляду за дитиною", - наголошується в документі.

Профспілка "ПриватБанку" стверджує, що подібні дії є психологічним тиском та помстою за виграну судову суперечку, яка зобов'язала банк поновити її на посаді.