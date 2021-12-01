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Профспілка "ПриватБанку" закликала звільнити голову за порушення трудового законодавства

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Київ, Середа 01 грудня 2021 11:46
Профспілка "ПриватБанку" закликала звільнити голову за порушення трудового законодавства Фото: "ПриватБанк" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Профспілка "ПриватБанку" повідомила про пред'явлення вимоги наглядовій раді про звільнення Герхарда Бьоша - голови правління "ПриватБанку".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист профспілки, опублікований в Telegram-каналі.

Як стверджується в документі, Герхард Бьош як керівник фінансової установи не надав можливості співробітнику банку, яка визнала у судовому порядку своє звільнення незаконним, працювати як іншим працівникам віддалено.

Крім того, після поновлення на посаді керівництво банку не надало їй можливості повноцінно виконувати свої службові обов'язки.

Пізніше їй також відмовили у можливості дистанційної роботи та відпустці по догляду за дитиною.

"Після виявлення у дитячому дошкільному закладі COVID співробітниця банку змушена була ходити на роботу з малолітньою дитиною 2015 р.н., оскільки їй відмовили у можливості працювати з дому. Також після появи перших симптомів COVID у дитини голова правління "ПриватБанку" Герхард Бьош не надав передбаченої законодавством. відпустки з догляду за дитиною", - наголошується в документі.

Профспілка "ПриватБанку" стверджує, що подібні дії є психологічним тиском та помстою за виграну судову суперечку, яка зобов'язала банк поновити її на посаді.

Нагадаємо, в серпні ПриватБанк через газету "Голос України" вручив позов своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову та їх юристу В'ячеславу Карташеву. Позов стосується шахрайських дій, незаконного привласнення і відмивання коштів, в результаті чого, щонайменше 600 млн доларів були незаконно виведені з банку в період з 2007 по 2011 роки і розміщені на банківському рахунку в ізраїльському банку "Дисконт".

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