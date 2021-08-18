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ПриватБанк має намір вручити позов Коломойському у справі про відмивання 600 млн доларів в Ізраїлі

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Україна, Середа 18 серпня 2021 13:20
ПриватБанк має намір вручити позов Коломойському у справі про відмивання 600 млн доларів в Ізраїлі Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк публікує повідомлення в газеті "Голос України" для вручення ізраїльського позову в Україні колишнім співвласникам банку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, а також В'ячеславу Карташову. Повідомлення публікуються відповідно до Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

У прес-службі нагадали, що раніше ПриватБанк звернувся до Окружного суду м.Тель-Авів-Яффа, Ізраїль, з позовом до своїх колишніх власників та інших відповідачів щодо їх шахрайських дій, незаконного привласнення та відмивання коштів. В результаті цих дій щонайменше 600 млн доларів (приблизно 16,5 млрд гривень) були незаконно виведені з банку в період з 2007 по 2011 роки і розміщені на банківському рахунку в "Ізраїльському банку Дисконт".

Як наголошується в повідомленні, "хоча Коломойському і Боголюбову вже був належним чином вручений позов в Ізраїлі, і в рамках їх і Карташова попередніх спроб уникнути вручення позову в Україні, банк вживає цих подальших заходів для усунення будь-яких аргументів з їх боку про те, що позов не був їм належним чином вручений, і забезпечити правосуддя ізраїльського суду".

Відзначимо, В'ячеслав Карташов в даний момент займає посаду директора департаменту юридичного супроводу в ПАТ "Укрнафта".

Нагадаємо, у березні 2021 року Верховний суд Ізраїлю розблокував розгляд позову українського Приватбанку на 600 млн доларів. Позов подавали проти бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та ізраїльського банку Дисконт (ІБД).

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