Профсоюз "ПриватБанка" призвал уволить председателя за нарушение трудового законодательства

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо профсоюза, опубликованное в Telegram-канале .

Как утверждается в документе, Герхард Бьош как руководитель финансового учреждения не предоставил возможности сотруднику банка, признавшей в судебном порядке свое увольнение незаконным, работать как другим сотрудникам удаленно.

Кроме того, после восстановления в должности руководство банка не предоставило ей возможность полноценно исполнять свои служебные обязанности.

Позже ей также отказали в возможности дистанционной работы и отпуске по уходу за ребенком.

"После выявления в детском дошкольном учреждении COVID сотрудница банка вынуждена была ходить на работу с малолетним ребенком 2015 г.р., поскольку ей отказали в возможности работать из дома. Также после появления первых симптомов COVID у ребенка председатель правления "ПриватБанка" Герхард Бьош не предоставил предусмотренный законодательством отпуск по уходу за ребенком", - отмечается в документе.

Профсоюз "ПриватБанка" утверждает, что подобные действия являются психологическим давлением и местью за выигранный судебный спор, который обязал банк восстановить ее в должности.