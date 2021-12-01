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Профсоюз "ПриватБанка" призвал уволить председателя за нарушение трудового законодательства

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Киев, Среда 01 декабря 2021 11:46
Профсоюз "ПриватБанка" призвал уволить председателя за нарушение трудового законодательства Фото: "ПриватБанк" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Профсоюз "ПриватБанка" сообщил о предъявлении требования наблюдательному совету об увольнении Герхарда Бьоша - председателя правления "ПриватБанка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо профсоюза, опубликованное в Telegram-канале.

Как утверждается в документе, Герхард Бьош как руководитель финансового учреждения не предоставил возможности сотруднику банка, признавшей в судебном порядке свое увольнение незаконным, работать как другим сотрудникам удаленно.

Кроме того, после восстановления в должности руководство банка не предоставило ей возможность полноценно исполнять свои служебные обязанности.

Позже ей также отказали в возможности дистанционной работы и отпуске по уходу за ребенком.

"После выявления в детском дошкольном учреждении COVID сотрудница банка вынуждена была ходить на работу с малолетним ребенком 2015 г.р., поскольку ей отказали в возможности работать из дома. Также после появления первых симптомов COVID у ребенка председатель правления "ПриватБанка" Герхард Бьош не предоставил предусмотренный законодательством отпуск по уходу за ребенком", - отмечается в документе.

Профсоюз "ПриватБанка" утверждает, что подобные действия являются психологическим давлением и местью за выигранный судебный спор, который обязал банк восстановить ее в должности.

Напомним, в августе ПриватБанк через газету "Голос Украины" вручил иск своим бывшим владельцам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и их юристу Вячеславу Карташеву. Иск касается мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств, в результате чего, по меньшей мере 600 млн долларов были незаконно выведены из банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в израильском банке "Дисконт".

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