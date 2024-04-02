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Зеленский провел совещание с силовиками по усилению контроля за онлайн-казино в Украине

Вторник 02 апреля 2024 20:15
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Зеленский провел совещание с силовиками по усилению контроля за онлайн-казино в Украине Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский во вторник, 2 апреля, провел совещание с представителями разных госструктур по ужесточению контроля за работой онлайн-казино в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

По его словам, на совещании присутствовали представители СБУ, Минцифры, Госспецсвязи и секретарь СНБО. Президент заслушал их доклад.

"Готовим соответствующие шаги, которые придадут необходимый контроль над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом", - сказал Зеленский.

Что этому предшествовало

На сайте президент Украины 29 марта была зарегистрирована петиция №22/223008-эп с призывом к главе государства ограничить работу онлайн-казино. Только через несколько часов она набрала 25 тысяч необходимых голосов.

Тогда же президент Владимир Зеленский поручил спецслужбам и Совету национальной безопасности и обороны подготовить аналитику по ограничению онлайн-казино.

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Казино Война в Украине Владимир Зеленский
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