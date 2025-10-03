Профессиональное сообщество ожидает объективного анализа от АМКУ из-за падения продаж лекарств

Аптеки и аптечные сети выполняют требования законодательства, обязывающего их обеспечивать наличие лекарств по наиболее доступным ценам. Поэтому оценка ситуации на рынке со стороны Антимонопольного комитета должна основываться на объективном анализе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Общественном союзе "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (АПАУ).
В ассоциации отметили, что статья 20-3 Закона Украины "О лекарственных средствах" обязывает каждое аптечное учреждение иметь в наличии препарат с одной из трех наиболее экономически выгодных цен, определенных в Национальном каталоге цен.
В то же время в законодательстве отсутствует требование закупать или реализовывать весь ассортимент каждого производителя.
"Государство обеспечивает баланс между регуляторными требованиями, экономической целесообразностью и потребностями потребителей. Оценка ситуации на рынке должна основываться на объективном и всестороннем анализе с учетом регуляторных, логистических и экономических факторов, влияющих на деятельность аптек", - отметили в АПАУ.
Как сообщалось, еще в апреле Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщил о начале исследования ценообразования на фармацевтическом рынке.
Ранее "Дарница" обратилась с заявлением АМКУ из-за того, что украинцы уменьшили покупку ее препаратов. По оценкам экспертов, одной из причин падения продаж является высокая цена на препараты этого производителя.
Добавим и то, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела в отношении 155 субъектов хозяйствования, которые входят в состав пяти крупнейших аптечных сетей на рынке розничной реализации лекарственных средств.