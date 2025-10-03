Профессиональное сообщество ожидает объективного анализа от АМКУ из-за падения продаж лекарств

В ассоциации отметили, что статья 20-3 Закона Украины "О лекарственных средствах" обязывает каждое аптечное учреждение иметь в наличии препарат с одной из трех наиболее экономически выгодных цен, определенных в Национальном каталоге цен.

В то же время в законодательстве отсутствует требование закупать или реализовывать весь ассортимент каждого производителя.

"Государство обеспечивает баланс между регуляторными требованиями, экономической целесообразностью и потребностями потребителей. Оценка ситуации на рынке должна основываться на объективном и всестороннем анализе с учетом регуляторных, логистических и экономических факторов, влияющих на деятельность аптек", - отметили в АПАУ.