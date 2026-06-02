К проекту Гражданского кодекса подано более 15 тысяч поправок, - Стефанчук

"15 328 поправок подано к проекту Гражданского кодекса. С одной стороны, вроде бы их количество впечатляет. Но с другой стороны: Кодекс состоит из почти 2000 статей, поэтому арифметически - по 7-8 поправок на статью, что вроде бы и немного. У нас были законопроекты, где количество поправок к одной статье определялось сотнями", - рассказал председатель Верховной Рады.

Он отметил, что подавляющее количество поправок подали 3-4 депутата (по 7-8 тысяч каждый отдельно и в соавторстве). Как объясняет Стефанчук, это попытка депутатов заблокировать рассмотрение проекта во втором чтении.

Что касается остальных народных избранников, они подали "довольно конструктивные поправки в вменяемом количестве". По словам Стефанчука, эти правки будут обсуждены рабочей группой, поэтому власть будет работать и находить компромисс, поскольку заинтересована в "совместном улучшении текста законопроекта"

"Отдельно мы продолжаем активно работать с различными сообществами, общественными объединениями, профессиональными ассоциациями, которые выразили свои довольно конструктивные замечания к тексту. Некоторые из них отражены, в частности, и в моих поправках к проекту Гражданского кодекса", - добавил глава парламента.

Резюмируя Стефанчук добавил, что "мы и в дальнейшем настроены на конструктивное сотрудничество" по доработке этого документа. В то же время он указал на такой факт, что некоторые депутаты говорили, что им не хватило полгода на изучение проекта, но за недели подали тысячи правок.

"Единственное, что сложно понять: как отдельные коллеги, которые рассказывали, что им не хватило 6 месяцев, пока Гражданский кодекс был на общественном обсуждении, чтобы прочитать его, справились за 21 день и подали по 8 тысяч поправок каждый. Искренне хочу надеяться, что они успели не только написать их, но и прочитать", - подытожил Руслан Стефанчук.