Проект щодо списання вагонів за віком не відповідає міжнародним правилам бізнесу, - ICC Ukraine

Практика списання залізничних вагонів за віком, яку пропонує запровадити Мінінфраструктури, не застосовується в країнах, що дотримуються міжнародно визнаних правил бізнесу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента ІСС Ukraine з питань промислової політики та енергетичних стратегій Сергія Сіволапа.
"Питання не у термінах експлуатації (вагонів, - ред.), а виключно у технічному контролі, який має бути чітко нормованим та суворим. Крім того, ніде у світі, - я маю на увазі в країнах, які дотримуються міжнародно визнаних правил бізнесу, - не використовують таких обмежень для використання активів", - сказав Сіволап.
Він наголосив: основними причинами аварій на залізниці є поганий технічний стан колій та рухомого складу. І саме УЗ має контролювати, щоб на колії виходили справні вагони. Проте, за його словами, технічний стан вагону зовсім не визначається його віком.
"Є питання, яким чином ці аварійні вагони опиняються на колії - адже саме підрозділи УЗ дають дозвіл на їх використання. Крім того, виникає питання, як пов’язані вік вагону з його станом - адже аварійним може бути й тридцятирічний вагон, і навіть п’ятирічний, якщо у ньому, до прикладу, возили металобрухт", - пояснив Сіволап.
На його думку, ініціатива Мінінфраструктури, що спричинить списання понад 50 тис. вагонів за віком, є неприпустимою в країні, яка декларує шлях долучення до цивілізованого світу бізнесу. Окрім того, ухвалення такого рішення спровокує колапс на ринку перевезень і негативно вплине на економіку країни в цілому.
"Ми свідомі того, що слід дбати про безпеку на залізниці, не допускати аварійного рухомого складу на колії, завантажувати власні виробничі потужності. Але робити це слід покроково та поступово, не створюючи колапс на ринку перевезень", - зазначив Сіволап.
Нагадаємо, МІУ в рамках проекту "Велике будівництво на УЗ" пропонує списати вантажні вагони та побудувати нові на українських вагонобудівних заводах. Вартість проекту - понад 100 млрд грн.
Проти списання вагонів виступили понад 200 українських компаній та асоціацій: вони підписали "Антимеморандум" і закликали владу не допустити списання вагонів, адже через цей проект бізнес та УЗ втратять мільярди, а отримають користь на ньому лише кілька людей-власників вагонобудівних заводів.
Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що примусове оновлення залізничних вагонів, яке ініціює Мінінфраструктури, збагатить олігарха Ігоря Коломойського та призведе до серйозних проблем для "Укрзалізниці".