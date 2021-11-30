Проект щодо списання вагонів за віком не відповідає міжнародним правилам бізнесу, - ICC Ukraine

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента ІСС Ukraine з питань промислової політики та енергетичних стратегій Сергія Сіволапа.

"Питання не у термінах експлуатації (вагонів, - ред.), а виключно у технічному контролі, який має бути чітко нормованим та суворим. Крім того, ніде у світі, - я маю на увазі в країнах, які дотримуються міжнародно визнаних правил бізнесу, - не використовують таких обмежень для використання активів", - сказав Сіволап.

Він наголосив: основними причинами аварій на залізниці є поганий технічний стан колій та рухомого складу. І саме УЗ має контролювати, щоб на колії виходили справні вагони. Проте, за його словами, технічний стан вагону зовсім не визначається його віком.

"Є питання, яким чином ці аварійні вагони опиняються на колії - адже саме підрозділи УЗ дають дозвіл на їх використання. Крім того, виникає питання, як пов’язані вік вагону з його станом - адже аварійним може бути й тридцятирічний вагон, і навіть п’ятирічний, якщо у ньому, до прикладу, возили металобрухт", - пояснив Сіволап.

На його думку, ініціатива Мінінфраструктури, що спричинить списання понад 50 тис. вагонів за віком, є неприпустимою в країні, яка декларує шлях долучення до цивілізованого світу бізнесу. Окрім того, ухвалення такого рішення спровокує колапс на ринку перевезень і негативно вплине на економіку країни в цілому.

"Ми свідомі того, що слід дбати про безпеку на залізниці, не допускати аварійного рухомого складу на колії, завантажувати власні виробничі потужності. Але робити це слід покроково та поступово, не створюючи колапс на ринку перевезень", - зазначив Сіволап.