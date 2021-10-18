Списання вагонів за віком спричинить колапс на ринку перевезень, - екс-міністр

Влада має ухвалити системні рішення щодо розвитку "Укрзалізниці", а не займатись "пінг-понгом" - то забороняє експлуатацію вагонів за віком, що спровокує колапс на ринку перевезень, то скасовує своє рішення, то локомотиви купує, то електрички, то вагони.

"З одного боку, ми бачимо хронічне простоювання вагоноремонтних потужностей. З іншого боку, ми маємо ситуацію, що одномоментно заборонити всі вагони до експлуатації, термін яких вийшов, ми не можемо. Тому що буде колапс перевезень. На жаль, "Укрзалізниця" займається постійним "пінг-понгом" за останні 2 роки і то вводить обмеження, то потім їх скасовує. Що ще більше дестабілізує ринок", - пояснив Омелян.

Він також нагадав, що поточного року "Укрзалізниця" вперше отримала 4 мільярди гривень для оновлення пасажирського рухомого складу, проте за рік не змогла здійснити закупівлю. Це свідчить про відсутність у компанії професійного менеджменту.

"Ми повинні повернутися в точку нуль. У цьому моменті провести розширену нараду на рівні Кабінету міністрів - за участю "Укрзалізниці", профільного міністерства та бізнесу, який причетний як до вагонобудівної сфери, так і до перевезень. І чітко визначити свою політику на подальші 5 років. А потім виконувати узгоджений план дій", - зазначив Омелян.

За його словами, якщо уряд вирішить акцентувати увагу на оновленні рухомого складу - держава має гарантувати інвестування в закупівлю нових вагонів і потім дотримуватись своїх зобов’язань. Тоді бізнес також матиме можливість підготуватись до таких дій - зокрема, закладе оновлення вагонного парку у фінансові плани. А відсутність стратегії в діях влади призводить лише до хаосу на ринку перевезень.

"Такий хаос, коли ми одного дня приймаємо одні рішення, потім їх скасовує, приймаємо абсолютно інші рішення, ні до чого доброго не приведе. І буде фактично ситуація, коли возити буде нічим", - застеріг Омелян.