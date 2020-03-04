Проект підозри для Порошенка викликає сумніви в об'єктивності, - юрист

Проект підозри, яку Державне бюро розслідувань (ДБР) підготувало для п'ятого президента України Петра Порошенка, викликає сумніви в обґрунтованості та об'єктивності. Про це йдеться у статті видання "Українська правда", яка отримала у розпорядження проект підозри, передає РБК-Україна.

Так, Ярослав Зейкан, адвокат із 40-річним досвідом, партнер юридичної компанії Equity, який на прохання УП проаналізував документ, робить висновок, що до тексту є як юридичні, так і суто логічні питання.

У підозрі йдеться про призначення президентом Порошенком двох членів ВРП та заступника голови служби зовнішньої розвідки.

Юрист звертає увагу на те, що ДБР вважає, нібито Порошенко захопив владу "наперед", тобто розраховуючи утримати її після програшу на виборах. Але на момент "злочину" Порошенко і так обіймав посаду глави держави. Тобто виходячи з логіки ДБР, Петро Порошенко сам у себе захопив владу.

"Порошенко на той момент був президентом, законно обраним народом України. І за таких умов, звичайно, йому вже ніяку владу захоплювати не було потреби, адже він уже був президентом і діяв відповідно до повноважень", - наголошує правник.

Ще одна особливість підозри - матеріальна шкода, яка має бути результатом злочину. У випадку з Порошенком ДБР вирішило, що ця шкода - у зарплатах, виплачених призначених Порошенком посадовцям. Адвокат Зейко запевняє, на практиці це не може вважатись шкодою, бо люди отримували заробітну платню за фактично виконану роботу. "Вони одержували заробітну плату за виконувану роботу, так що тут ніякої шкоди немає. Це є загальна практика, Бог знає, ще з радянських часів: коли людина все-таки займала ту посаду, виконувала ці функції, то це не може вважатися за шкоду".

Сумнівною виглядає і "експертиза", на яку начебто посилається ДБР, зазначає адвокат. Саме вона має визначити, скільки саме начебто втратила держава через дії Порошенка.

"Там є нібито посилання на експертизу - ні номера, ні дати. Значить, посадова особа, виходить, переконана в тому, що експертиза буде така, яка потрібно. Це насторожує", - зазначає експерт.

"Українська правда" підсумовує, що кожен, хто порушив закон, має відповідати за свої дії, але якщо він дійсно порушив закон і якщо слідство може це довести.

"Переслідування лише заради переслідування не доводить верховенство права. Навіть у випадку з найвищим керівництвом держави", - резюмує видання.

Як писало раніше РБК-Україна, на думку The New York Times, кримінальні провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка - мають ознаки політично мотивованої помсти Володимира Зеленського, який таким чином наслідує Віктора Януковича.