Проект подозрения для Порошенко вызывает сомнения в объективности, - юрист

Проект подозрения, которое Государственное бюро расследований (ГБР) подготовило для пятого президента Украины Петра Порошенко вызывает сомнения в обоснованности и объективности. Об этом говорится в статье издания "Украинская правда", которая получила в распоряжение проект подозрения, передает РБК-Украина.

Так, Ярослав Зейкан, адвокат с 40-летним опытом, партнер юридической компании Equity, который по просьбе УП проанализировал документ, делает вывод, что к тексту есть как юридические, так и чисто логические вопросы.

В подозрении говорится о назначении президентом Порошенко двух членов ВСП и заместителя главы службы внешней разведки.

Юрист обращает внимание на то, что ГБР считает, что Порошенко захватил власть "наперед", то есть рассчитывая удержать ее после проигрыша на выборах. Но на момент "преступления" Порошенко и так занимал должность главы государства. То есть исходя из логики ГБР, Петр Порошенко сам у себя захватил власть.

"Порошенко на тот момент был президентом, законно избранным народом Украины. И при таких условиях, конечно, ему уже никакую власть захватывать не было нужды, ведь он уже был президентом и действовал в соответствии с полномочиями", - отмечает юрист.

Еще одна особенность подозрения - материальный ущерб, который должен быть результатом преступления. В случае с Порошенко ГБР решило, что этот вред - в зарплатах, выплаченных назначенным Порошенко чиновникам. Адвокат Зейко уверяет, на практике это не может считаться вредом, потому что люди получали заработную плату за фактически выполненную работу. "Они получали заработную плату за выполняемую работу, так что здесь никакого вреда нет. Это общая практика, Бог знает, еще с советских времен: когда человек все-таки занимал ту должность, выполнял эти функции, то это не может считаться за вред".

Сомнительной выглядит и "экспертиза", на которую якобы ссылается ГБР, отмечает адвокат. Именно она должна определить, сколько именно якобы потеряло государство из-за действий Порошенко.

"Там есть якобы ссылка на экспертизу - ни номера, ни даты. Значит, должностное лицо, значит, убеждено в том, что экспертиза будет такая, какая нужно. Это настораживает", - отмечает эксперт.

"Украинская правда" делает вывод, что каждый, кто нарушил закон, должен отвечать за свои действия, но если он действительно нарушил закон и если следствие может это доказать.

"Преследования лишь ради преследования не доказывает верховенство права. Даже в случае с высшим руководством государства", - резюмирует издание.

Как писало ранее РБК-Украина, по мнению The New York Times, криминальные производства против Петра Порошенко - имеют все признаки политически мотивированной мести Владимира Зеленского, который таким образом следует примеру Виктора Януковича.