Справа проти Порошенка політично мотивована, -  NYT

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

The New York Times стверджує, що такими діями нова влада наслідує Віктора Януковича

Кримінальні провадження проти п’ятого президента України, лідера опозиції Петра Порошенка - мають ознаки політично мотивованої помсти Володимира Зеленського, який таким чином наслідує Віктора Януковича. Про це йдеться у статті The New York Times, передає РБК-Україна.

На думку автора публікації, нинішня влада в Україні погрожує арештом колишньому президенту Порошенку, який очолює опозиційну фракцію у парламенті.

"Дедалі більший хор критиків, включаючи Європейський Союз, розцінюють це як політично мотивовану помсту", - пише видання.

У статті проводиться аналогія з політичними переслідуваннями, які влаштував Віктор Янукович після перемоги на президентських виборах, ув’язнивши свою опонентку та інших опозиціонерів.

Автор статті зазначає, що Порошенко - це не просто колишній президент, а й політичний суперник президента Володимира Зеленського, який виграв вибори минулої весни, декларуючи антикорупційну програму із зобов'язаннями припинити політично вмотивовані переслідування.

Але з моменту, коли Зеленський став президентом, слідчі порушили проти Порошенка 16 різних кримінальних справ, в яких він має статус свідка.

Видання також нагадує про те, що у свідченнях під присягою заступник держсекретаря США Джордж Кент розповів про зустріч представників команди Зеленського, зокрема Андрія Єрмака з американськими чиновниками, під час якої спецпредставник Курт Вокер застеріг їх від політичних переслідувань президента Порошенка, "які не є розумним шляхом для країни".

Однак після цієї розмови тиск на Порошенка став ще відвертішим, а Андрій Єрмак згодом очолив Офіс президента Зеленського, пише видання.

Одна зі справ, яку інкримінують Порошенку - це справа про Мінські угоди, зазначає видання. Вона стосується переговорів Порошенка за посередництва Німеччини і Франції щодо угоди про врегулювання з Росією у 2015 році. Незрозуміло, як будь-який український лідер міг би досягти вигіднішої угоди у той час, тоді як російські та сепаратистські сили оточили тисячі українських солдатів на сході України, і різанина здавалася неминучою, - резюмує автор статті.

"Хіба влада не розуміє, що такі дії шкодять не мені - тому що мене підтримують люди - а дискредитують країну загалом та правову систему зокрема?" - зазначає Петро Порошенко.

Видання також повідомило, що Офіс президента Зеленського у своєму коментарі заперечував будь-яку причетність до розслідування, яке зараз ведеться стосовно Порошенка. "Офіс Президента не має жодного впливу на правоохоронні та судові системи", - йдеться у повідомленні.

Але навіть критики перебування на посаді президента Порошенка зазначають, що у цих справах очевидна чітка упередженість. Видання наводить думку адвоката родин Небесної Сотні, правозахисниці Марини Ліліченко. "Я не підтримую жодної зі сторін у цій справі, але все свідчить про те, що це вона політична".

Нагадаємо, 28 лютого Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань. За його словами, Шевченківський суд Києва "скасував постанову слідчого про відмову нам в закритті кримінальної справи, за якою ми запрошені на допит".

РБК-Україна писало, що на початку грудня Держбюро почало розслідування про можливу державну зраду Порошенка під час підписання Мінських угод.

Однак, раніше повідомлялося, що ДБР проводить розслідування в 13 кримінальних процесах за участю п'ятого президента України Петра Порошенка.