ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Проект нової Конституції Білорусі може бути готовий до 2022, - Лукашенко

Білорусь, Неділя 10 січня 2021 16:36
Проект нової Конституції Білорусі може бути готовий до 2022, - Лукашенко
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлія Струк

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проект нової Конституції країни може бути готовий до кінця 2021 року. Такі зміни він анонсував ще в кінці червня.

Про це повідомляє РБК.

"Думаю, що до кінця наступного року проект нової Конституції буде готовий. І тоді на референдумі люди визначать, бути новій конституції чи не бути", - розповів Лукашенко.

Раніше політик підкреслював, що Конституція потребує "рішучих змін", в тому числі в тому, що стосується розподілу повноважень різних рівнів влади.

Як писало РБК-Україна, в Білорусі в неділю, 10 січня, проходять акції протесту. У Мінську заявляють про перші затримання.

Крім Мінська, протести проходять у ряді білоруських міст - Бресті, Могильові, Гродно.

Нагадаємо, Лукашенко закликав громадян країни "взяти голову в руки". Він вважає, що білорусам слід задуматися про майбутнє.

За його словами, білоруси тільки разом можуть врятувати свою країну, а в іншому випадку "діти будуть ходити в постолах і знову під батогом".

Так, раніше Лукашенко заявив, що він покине пост тільки за результатами виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Білорусь

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся