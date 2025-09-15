RU

Проект бюджета-2026: стало известно, сколько Украина потратит на оборону

Иллюстративное фото: Кабмин хочет направить на оборону в 2026 году 2,8 трлн гривен (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство в 2026 году планирует увеличить расходы на оборону до 2,8 трлн гривен. Такая сумма предусмотрена в проекте госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Свириденко отметила, что главными приоритетами проекта госбюджета-2026 является безопасность и оборона, социальная устойчивость. 

"Все свои поступления и заимствования правительство направляет на Силы обороны - денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов", - отметила она. 

По словам главы украинского правительства, в проекте госбюджета предусмотрено:

  • направить 2,8 трлн гривен (27,2% ВВП) на оборону (больше на 168,6 млрд гривен, чем в 2025 году);
  • направить по меньшей мере 44,3 млрд гривен на украинские беспилотники, боеприпасы, ракеты, противотанковую оборону, авиационную и противотанковую технику. 

Проект госбюджета

Напомним, сегодня, 15 сентября, Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2026 год.

В инициативе заложены расходы на 4,8 трлн гривен - это на 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году.

Все детали проекта госбюджета - в материале РБК-Украина.

