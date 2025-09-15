Проект бюджета-2026: стало известно, сколько Украина потратит на оборону

Украинское правительство в 2026 году планирует увеличить расходы на оборону до 2,8 трлн гривен. Такая сумма предусмотрена в проекте госбюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
Свириденко отметила, что главными приоритетами проекта госбюджета-2026 является безопасность и оборона, социальная устойчивость.
"Все свои поступления и заимствования правительство направляет на Силы обороны - денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов", - отметила она.
По словам главы украинского правительства, в проекте госбюджета предусмотрено:
Напомним, сегодня, 15 сентября, Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2026 год.
В инициативе заложены расходы на 4,8 трлн гривен - это на 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году.
