Проект бюджета-2026: стало известно, сколько Украина потратит на оборону

Проект госбюджета

Напомним, сегодня, 15 сентября, Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2026 год.

В инициативе заложены расходы на 4,8 трлн гривен - это на 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году.

