Бюджет-2022: на медицину закладуть 193 млрд, мінімалка у лікарів зросте до 20 000 гривень
Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Кабінет міністрів України закладає в державний бюджет на 2022 рік 193 млрд гривень на медичну галузь. Завдяки цьому мінімалка у лікарів зросте до 20 000 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.
"Медична галузь отримає 193 млрд гривень, що на 31 млрд більше, ніж цього року. Якщо порівнювати з 2019 роком, то бюджет на медицину збільшився в два рази", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, це дозволить встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 000 гривень. Середня зарплата лікаря при цьому буде вище 22 500 гривень.
Нагадаємо, раніше прем'єр назвав основні показники бюджету-2022.
Крім того, стало відомо, який курс долара закладається у законопроекті про державний бюджет.