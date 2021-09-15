Бюджет-2022: на медицину закладуть 193 млрд, мінімалка у лікарів зросте до 20 000 гривень

Кабінет міністрів України закладає в державний бюджет на 2022 рік 193 млрд гривень на медичну галузь. Завдяки цьому мінімалка у лікарів зросте до 20 000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.

"Медична галузь отримає 193 млрд гривень, що на 31 млрд більше, ніж цього року. Якщо порівнювати з 2019 роком, то бюджет на медицину збільшився в два рази", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це дозволить встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 000 гривень. Середня зарплата лікаря при цьому буде вище 22 500 гривень.