Продюсер Бардаш получил 10 лет тюрьмы за поддержку войны РФ против Украины

В тексте приговора не упоминается фамилия Бардаша, но об этом свидетельствует информация соответствующего судебного дела.

Фото: дело против Бардаша (скриншот)

Согласно приговору, суд установил, что продюсер музыкальных проектов, певец и хореограф, выражал украинофобские нарративы и негативное отношение к украинскому народу. Также он поддерживал агрессию России против Украины. При этом он осознавал, что может влиять на мнение украинцев и россиян.

В ходе интервью Бардаш призывал к насильственному свержению конституционного строя Украины. В соцсетях он публиковал материалы и проводил прямые трансляции, которые оправдывали агрессию РФ против Украины и разжигали национальную и религиозную вражду.

На судебные заседания продюсер не появлялся, поэтому приговор ему объявили заочно.