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Продюсер Бардаш получил 10 лет тюрьмы за поддержку войны РФ против Украины

Фото: Юрий Бардаш (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Известный продюсер Юрий Бардаш получил тюремный срок. Суд признал его виновным в пропаганде войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор Винницкого городского суда.

В тексте приговора не упоминается фамилия Бардаша, но об этом свидетельствует информация соответствующего судебного дела. 

Фото: дело против Бардаша (скриншот)

Согласно приговору, суд установил, что продюсер музыкальных проектов, певец и хореограф, выражал украинофобские нарративы и негативное отношение к украинскому народу. Также он поддерживал агрессию России против Украины. При этом он осознавал, что может влиять на мнение украинцев и россиян. 

В ходе интервью Бардаш призывал к насильственному свержению конституционного строя Украины. В соцсетях он публиковал материалы и проводил прямые трансляции, которые оправдывали агрессию РФ против Украины и разжигали национальную и религиозную вражду.

На судебные заседания продюсер не появлялся, поэтому приговор ему объявили заочно. 

Чем известен Бардаш

Напомним, Юрий Бардаш - музыкальный продюсер и исполнитель, известный как основатель проектов "Грибы", Quest Pistols и "Нервы". Начинал карьеру в танцевальной среде, позже занялся продюсированием и созданием музыкальных коллективов, которые быстро набрали популярность среди молодой аудитории.

В последние годы стал заметен своими политическими высказываниями, что вызвало общественный резонанс и критику.

К слову, СБУ сообщила о подозрению Бардашу еще в мае прошлого года. Детальнее о нем - в материале РБК-Украина.

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Юрій БардашСуд