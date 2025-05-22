Продюсер Бардаш получил 10 лет тюрьмы за поддержку войны РФ против Украины

Известный продюсер Юрий Бардаш получил тюремный срок. Суд признал его виновным в пропаганде войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор Винницкого городского суда.
В тексте приговора не упоминается фамилия Бардаша, но об этом свидетельствует информация соответствующего судебного дела.
Согласно приговору, суд установил, что продюсер музыкальных проектов, певец и хореограф, выражал украинофобские нарративы и негативное отношение к украинскому народу. Также он поддерживал агрессию России против Украины. При этом он осознавал, что может влиять на мнение украинцев и россиян.
В ходе интервью Бардаш призывал к насильственному свержению конституционного строя Украины. В соцсетях он публиковал материалы и проводил прямые трансляции, которые оправдывали агрессию РФ против Украины и разжигали национальную и религиозную вражду.
На судебные заседания продюсер не появлялся, поэтому приговор ему объявили заочно.
Напомним, Юрий Бардаш - музыкальный продюсер и исполнитель, известный как основатель проектов "Грибы", Quest Pistols и "Нервы". Начинал карьеру в танцевальной среде, позже занялся продюсированием и созданием музыкальных коллективов, которые быстро набрали популярность среди молодой аудитории.
В последние годы стал заметен своими политическими высказываниями, что вызвало общественный резонанс и критику.
К слову, СБУ сообщила о подозрению Бардашу еще в мае прошлого года. Детальнее о нем - в материале РБК-Украина.
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