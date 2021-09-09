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Що буде з цінам в Україні: НБУ дав прогноз на найближчі місяці

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Україна, Четвер 09 вересня 2021 14:20
Що буде з цінам в Україні: НБУ дав прогноз на найближчі місяці Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорене зростання цін у найближчі місяці. Проте вже наприкінці року інфляція почне знижуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Шевченко нагадав, що у липні ціни зросли до 10,2% у річному вимірі. Крім того, у серпні, за оцінками НБУ, інфляція пришвидшилася.

За очікуваннями Національного банку, протягом вересня-жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10-11%, а в останні місяці року сповільниться нижче 10%. У наступному році зниження темпів інфляції триватиме - вона поступово повернеться до цілі 5%, зазначив голова НБУ.

"Сповільненню інфляції сприятимуть вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року, корекція світових цін на сировинні товари та надходження нового більшого врожаю сільськогосподарських культур. Стримуючий влив на цінову динаміку також матиме посилення монетарної політики Національного банку", - додав Шевченко.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 8,0% до 8,5% з 10 вересня 2021 року. Таким чином, НБУ продовжив цикл підвищення ставок, розпочатий у березні і викликаний стрибком інфляції.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в липні 2021 року зросли на 10,2% в річному вимірі, що у два рази вище, ніж цільовий рівень НБУ (5%).

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