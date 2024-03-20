"Продуктивная встреча": Шмыгаль и Боррель обсудили ключевые вопросы для Украины в рамках ЕС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили ключевые приоритеты в преддверии заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
Так, во время беседы Шмыгаль и Боррель обсудили дальнейшую военную помощь, в частности, в рамках Европейского фонда мира (EPF) и Европейской оборонно-промышленной стратегии ЕС.
Также в разговоре был поднят вопрос использования замороженных российских активов для нужд Украины.
Кроме того, политиками была поднята тема поддержки Формулы мира и подготовку к проведению Глобального саммита мира и принятия переговорной рамки и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Украинский премьер поблагодарил за дополнительные 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины и выразил надежду на плодотворные заседания Совета ассоциации.
Напомним, 19 марта Европарламент и Европейский совет предварительно согласовали продление до июня 2025 года ввоз украинских товаров без пошлин и квот. Ожидается, что принятие договоренностей состоится уже в апреле.
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