"Продуктивна зустріч": Шмигаль та Боррель обговорили ключові питання для України в рамках ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram .

Так, під час бесіди Шмигаль та Боррель обговорили подальшу військову допомогу, зокрема в межах Європейського фонду миру (EPF) та Європейської оборонно-промислової стратегії ЄС.

Також в розмові було порушене питання щодо використання заморожених російських активів для потреб України.

Крім того, політиками була піднята тема щодо підтримки Формули миру та підготовку до проведення Глобального саміту миру та ухвалення переговорної рамки та початок переговорів про вступ України до ЄС.

Український прем'єр подякував за додаткові 5 мільярдів євро на військову підтримку України, та висловив сподівання на плідні засідання Ради асоціації.