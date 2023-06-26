Продолжают шпионить: разведка Швейцарии о деятельности российских дипломатов в стране

"В Европе Швейцария является одним из государств с наибольшим количеством сотрудников российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием", - говорится в отчете.

Отмечается, что причиной этого является роль страны как принимающей стороны для международных организаций. В докладе предупреждается, что угроза для Швейцарии возросла с тех пор, как в этом году она стала членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

В нем говорится о том, что миротворческие способности международных организаций, таких как ООН или Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, продолжают снижаться, и нет никаких признаков стабильного нового мирового порядка.

"Китай и Россия хотят изменить статус-кво существующих институтов, правил и норм", - сообщают спецслужбы Швейцарии.

Усиление санкционного давления

Также швейцарская разведка стремится предотвратить перемещение в Россию товаров, которые могут быть использованы для военной деятельности.

"Евразийский экономический союз, Турция и Индия сейчас находятся в центре внимания разведслужб из-за стратегических закупок России", - добавили в Швейцарии.

Российские шпионы в Европе

Недавно сообщалось, что на фоне войны в Украине Германия готовится к более агрессивным шпионским операциям России. Берлин считает, что они будут происходить именно на их территории.

Также за последние несколько лет латвийским силовикам удалось поймать нескольких мужчин, помогавших спецслужбам России и Беларуси. Шпионы в основном следили за военной инфраструктурой страны.