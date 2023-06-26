UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Продовжують шпигувати: розвідка Швейцарії про діяльність російських дипломатів у країні

Фото: Прапор Швейцарії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Загроза шпигунства з боку Росії та Китаю у Швейцарії залишається високою. Вони діють під дипломатичним прикриттям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт розвідки Швейцарії, про який пише Swissinfo.

"У Європі Швейцарія є однією з держав із найбільшою кількістю співробітників російської розвідки, що діють під дипломатичним прикриттям", - йдеться у звіті.

Зазначається, що причиною цього є роль країни як приймаючої сторони для міжнародних організацій. У доповіді попереджається, що загроза для Швейцарії зросла відтоді, як цього року вона стала членом Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

У ній йдеться про те, що миротворчі здібності міжнародних організацій, таких як ООН або Організація з безпеки і співробітництва в Європі, продовжують знижуватися, і немає жодних ознак стабільного нового світового порядку.

"Китай і Росія хочуть змінити статус-кво наявних інститутів, правил і норм", - повідомляють спецслужби Швейцарії.

Посилення санкційного тиску

Також швейцарська розвідка прагне запобігти переміщенню до Росії товарів, які можуть бути використані для військової діяльності.

"Євразійський економічний союз, Туреччина та Індія зараз перебувають у центрі уваги розвідслужб через стратегічні закупівлі Росії", - додали у Швейцарії.

Російські шпигуни у Європі

Нещодавно повідомлялось, що на тлі війни в Україні Німеччина готується до більш агресивних шпигунських операцій Росії. Берлін вважає, що відбуватимуться вони саме на їхній території.

Також за останні кілька років латвійським силовикам вдалося зловити кількох чоловіків, які допомагали спецслужбам Росії та Білорусі. Шпигуни в основному стежили за військовою інфраструктурою країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяШвейцаріяКитайВійна в Україні