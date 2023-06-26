Продовжують шпигувати: розвідка Швейцарії про діяльність російських дипломатів у країні

"У Європі Швейцарія є однією з держав із найбільшою кількістю співробітників російської розвідки, що діють під дипломатичним прикриттям", - йдеться у звіті.

Зазначається, що причиною цього є роль країни як приймаючої сторони для міжнародних організацій. У доповіді попереджається, що загроза для Швейцарії зросла відтоді, як цього року вона стала членом Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

У ній йдеться про те, що миротворчі здібності міжнародних організацій, таких як ООН або Організація з безпеки і співробітництва в Європі, продовжують знижуватися, і немає жодних ознак стабільного нового світового порядку.

"Китай і Росія хочуть змінити статус-кво наявних інститутів, правил і норм", - повідомляють спецслужби Швейцарії.

Посилення санкційного тиску

Також швейцарська розвідка прагне запобігти переміщенню до Росії товарів, які можуть бути використані для військової діяльності.

"Євразійський економічний союз, Туреччина та Індія зараз перебувають у центрі уваги розвідслужб через стратегічні закупівлі Росії", - додали у Швейцарії.

Російські шпигуни у Європі

Нещодавно повідомлялось, що на тлі війни в Україні Німеччина готується до більш агресивних шпигунських операцій Росії. Берлін вважає, що відбуватимуться вони саме на їхній території.

Також за останні кілька років латвійським силовикам вдалося зловити кількох чоловіків, які допомагали спецслужбам Росії та Білорусі. Шпигуни в основному стежили за військовою інфраструктурою країни.