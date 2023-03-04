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В Нидерландах открыли 45 производств по фактам обхода санкций против РФ

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Нидерланды, Суббота 04 марта 2023 17:57
В Нидерландах открыли 45 производств по фактам обхода санкций против РФ Фото: В Нидерландах открыли 45 производств по фактам обхода санкций против РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Нидерландов подозревают ряд компаний и частных лиц в обходе санкций против России. За первый год санкций было возбуждено 45 уголовных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Генеральной прокуратуры Нидерландов Эльса Мартенса, которое приводит RTL News.

"К концу 2022 года было зафиксировано 27 фактов обхода санкций против РФ. Следует ожидать, что чем дольше будут действовать санкции, тем больше фактов обхода будет зафиксировано", - заявил Мартенс.

Из 45 уголовных расследований, которые сейчас ведутся, 29 связаны с нарушениями импортных и экспортных санкций. Остальные расследования касаются нарушений финансовых санкций. Издание отмечает, что известно об одном человеке, дело в отношении которого было передано в суд. Дмитрий К. подозревается в экспорте микрочипов и, возможно, дронов в Россию, в частности через Казахстан.

Таможня сообщила, что за год провела более 100 тысяч проверок подсанкционных товаров и 357 раз правоохранители проверяли вещи более тщательно. Речь идет о предметах роскоши, таких как спортивная одежда, но также были найдены товары военного назначения или детали для вертолетов.

В период с марта по ноябрь 2022 года стоимость экспорта из Нидерландов увеличилась на 142% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Стоимость экспорта из Кыргызстана в Россию увеличилась за этот период на 233%.

"Трудно доказать, что товары предназначены для России, если у накладных указано, что они идут в другую страну. Тогда мы должны доказать, что это действительно фиктивная схема и что эти вещи в конечном счете предназначены для России. Это сложно выяснить", - добавил представитель прокуратуры.

Напомним, что микрочипы производства нидерландских компаний, несмотря на санкции, попадают в Россию через посредников.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что правоохранительные органы Нидерландов задержали мужчину по подозрению в продаже микрочипов России, несмотря на то, что это запрещено международными санкциями.

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