Продолжает стратегию террора: Франция осудила массированные российские удары по Украине

Во французском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Париж "решительно осуждает массированные российские ракетные и беспилотные удары по Украине, которые привели к гибели по меньшей мере 12 человек и 76 раненых, в том числе в районах Харькова, Запорожья, Днепра, Киева, Львова и Одессы".

"Запустив более 110 ракет и десятки беспилотников по всей территории Украины... Россия продолжает свою стратегию террора, направленную на уничтожение украинской гражданской инфраструктуры с целью подрыва устойчивости украинского населения", - говорится. в заявлении МИД Франции.

Также в министерстве напомнили, что Франция будет продолжать поддерживать Украину и оказывать "необходимую помощь, чтобы она могла осуществлять самооборону в тесной координации со своими партнерами", о чем неоднократно отмечала глава МИД Франции Катрин Колонна.

"Франция также продолжит поддерживать украинские суды и Международный уголовный суд по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные Россией", - добавили в ведомстве

Массированная ракетная и дроновая атака по Украине.

Напомним, сегодня, 29 декабря, российские террористы с ночи атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Как рассказал утром главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, враг выпустил 158 ракет разных типов и ударных дронов. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" были зафиксированы в Киеве и области, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Конотопе, Одессе. Начались пожары в домах, в том числе многоэтажках.

По данным на второй час дня, из-за атаки погибли 18 человек, а ранения получили 132 человека. Однако количество жертв - увеличивается. В частности, в Киеве из-под завалов деблокировали тела еще двух человек, и по состоянию на 15:45 известно о пяти погибших в столице.

Подробности о воздушной атаке россиян, которую назвали самой массированной, и ее последствия - читайте в нашем материале.