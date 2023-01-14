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Продолжим помогать Украине. Белый дом осудил сегодняшний удар РФ по дому в Днепре

Фото: Белый дом осудил сегодняшний удар РФ по дому в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты осудили российские бомбардировки Украины в субботу, 14 января, в результате которых была атакована многоэтажка в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Белого дома, которое приводит CNN.

"Эти удары являются еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, нанося удары по жизненно важной инфраструктуре Украины, которая обеспечивает светом и теплом украинское гражданское население", - говорится в заявлении.

По словам представителя Совета национальной безопасности, Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине то, что необходимо для самообороны, включая системы противовоздушной обороны.

"Мы продолжим нашу работу по привлечению российских сил к ответственности за их военные и преступления", - добавили в Белом доме.

В США отметили, что Россия продолжает недооценивать силу и решимость украинского народа, и эти последние попытки его деморализовать в очередной раз терпят неудачу.

Напомним, что сегодня, 14 января, российские оккупанты применили ракету Х-22 для удара по многоэтажке в Днепре.

Ранее сообщалось, что сегодня российские войска ударили по многоэтажке в Днепре, в результате чего был разрушен целый подъезд дома.

Позже стало известно, что ранения получили по меньшей мере 60 человек. Среди них 12 детей.

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