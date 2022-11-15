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Запад предлагает РФ поставлять аммиак через Украину в обмен на продление "зерновой сделки", - FT

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Вторник 15 ноября 2022 17:18
Запад предлагает РФ поставлять аммиак через Украину в обмен на продление "зерновой сделки", - FT Фото: Запад предлагает РФ поставлять аммиак через Украину в обмен на продление "зерновой сделки" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия и Украина близки к продлению "зерновой сделки". В обмен на это Запад предлагает РФ поставлять аммиак по трубопроводу, который проложен в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Продление (сделки - ред.) находится на стадии переговоров в ООН, и этот процесс включал двусторонние встречи в кулуарах G20 на Бали, где генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - пишет издание.

По данным FT, в обмен на продление сделки Россия сможет использовать трубопровод, по которому аммиак транспортируется по территории Украины до порта под Одессой.

Согласно новому соглашению, Россия также сможет использовать тот же маршрут через Черное море, по которому перевозится основная часть украинского продовольствия.

"Трубопровод, по которому перед вторжением транспортировалось около 2,3 млн тонн аммиака, может принести Москве дополнительные 2,4 млрд долларов экспортной выручки в то время, когда западные санкции ограничивают ее возможности продавать собственное зерно и удобрения", - отмечают источники.

Кроме того, по словам чиновников, знакомых с ситуацией, Москва потребовала от США и ЕС снять санкции, которые были введены против Россельхозбанка.

Отмечается, что соглашение может быть достигнуто до истечения срока предыдущих договоренностей - в субботу.

Напомним, 11 ноября стало известно, что в Женеве начались переговоры между российской делегацией и высокопоставленными должностными лицами ООН по поводу недовольства Москвы соглашением по экспорту зерна из Черного моря.

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш надеется, что Россия решит продлить "зерновую сделку", которая позволяет экспортировать зерно из Украины по Черному морю.

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