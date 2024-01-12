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Как зарегистрироваться на продление защиты в Чехии: основные ошибки

Чехия Прага, Пятница 12 января 2024 15:04
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Как зарегистрироваться на продление защиты в Чехии: основные ошибки Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Онлайн-регистрация на продление временной защиты в Чехии до 2025 года проходит с 8 января по 15 марта 2024 года. У многих беженцев возникают проблемы с заполнением данных на сайте.

Какие ошибки мешают зарегистрироваться и что нужно учесть, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Редакция протестировала регистрацию на сайте и помогает украинцам в Чехии разобраться с основными проблемами.

  • Не удается зайти на сайт. Появляется текст "Адрес доступен только из Чешской Республики, пожалуйста, обратите внимание на настройки вашего браузера". Возможные ошибки: человек пытается зарегистрироваться из другой страны или в Чехии зайти из украинского интернета (например, через роуминг).
  • Данные не подтверждены в регистрационной форме. На сайте nasiukrajinci.cz от МВД советуют подождать и не создавать новую учетную запись с другим адресом электронной почты: "Нам нужно лично проверить, где произошла ошибка. Мы свяжемся с вами в течение нескольких дней по электронному адресу, который вы указали при регистрации".
  • Указывайте номер новой визы. Раньше на гумдопомощь нужно было указывать дату получения первой визы. При онлайн регистрации нужно вписывать номер действующей визы.
  • "Бронирование невозможно" после заполнения всех страниц на регистрацию. Следует проверить, действительно ли все поля заполнены. Пропущенная строка подсвечивается красным цветом.
  • Регистрация в первые часы открытия сайта. Некоторые создали учетную запись до начала запуска онлайн-регистрации. Таких людей проинформируют о дальнейших шагах по электронной почте.
  • Невозможно ввести адрес. Следует указать название населенного пункта. Список адресов будет в меню, выпадающем с улицей и номером дома. Вручную заполнить это поле не получится.
  • В какие поля вносить номер паспорта и визы. Номер документа (паспорта) вписываются в поле Čislo cestovnого dokladу, номер визовой наклейки – в поле Čislo vizového štitku.
  • Школа, которую посещает ребенок. Если ребенок ходит в среднюю школу, этот пункт не заполняется.
  • Отделение для визита. Можно регистрироваться на любое отделение по тем адресам, которые система предлагает во время бронирования.
  • Свободные слоты. На этапе бронирования следует не торопиться и проверить свободные слоты во всех отделениях. При выборе даты система может работать медленно. Следует подождать, пока слоты начнут подсвечиваться цветом.

После регистрации на почту придет письмо с подтверждением. Загрузить подтверждение регистрации можно и из онлайн-кабинета. После этого нужно будет лично явиться в МВД в указанное время.

Если зарегистрироваться самостоятельно так и не удалось, можно обратиться на инфолинию +420 974 801 802 и написать письмо на адрес электронной почты: ukrajina@mvcr.cz.

Напомним, мы писали, как украинцам засвидетельствовать документы в Чехии. По всей стране действуют специальные пункты Czech POINT.

Также мы рассказывали,что изменится для украинцев в Чехии в этом году. Страна постепенно корректирует программу поддержки, чтобы поощрить украинцев интегрироваться.

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