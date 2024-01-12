Как зарегистрироваться на продление защиты в Чехии: основные ошибки

Онлайн-регистрация на продление временной защиты в Чехии до 2025 года проходит с 8 января по 15 марта 2024 года. У многих беженцев возникают проблемы с заполнением данных на сайте.

Какие ошибки мешают зарегистрироваться и что нужно учесть, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

Редакция протестировала регистрацию на сайте и помогает украинцам в Чехии разобраться с основными проблемами.

Не удается зайти на сайт . Появляется текст "Адрес доступен только из Чешской Республики, пожалуйста, обратите внимание на настройки вашего браузера". Возможные ошибки: человек пытается зарегистрироваться из другой страны или в Чехии зайти из украинского интернета (например, через роуминг).

. Появляется текст "Адрес доступен только из Чешской Республики, пожалуйста, обратите внимание на настройки вашего браузера". Возможные ошибки: человек пытается зарегистрироваться из другой страны или в Чехии зайти из украинского интернета (например, через роуминг). Данные не подтверждены в регистрационной форме. На сайте nasiukrajinci.cz от МВД советуют подождать и не создавать новую учетную запись с другим адресом электронной почты: "Нам нужно лично проверить, где произошла ошибка. Мы свяжемся с вами в течение нескольких дней по электронному адресу, который вы указали при регистрации".

в регистрационной форме. На сайте nasiukrajinci.cz от МВД советуют подождать и не создавать новую учетную запись с другим адресом электронной почты: "Нам нужно лично проверить, где произошла ошибка. Мы свяжемся с вами в течение нескольких дней по электронному адресу, который вы указали при регистрации". Указывайте номер новой визы . Раньше на гумдопомощь нужно было указывать дату получения первой визы. При онлайн регистрации нужно вписывать номер действующей визы.

. Раньше на гумдопомощь нужно было указывать дату получения первой визы. При онлайн регистрации нужно вписывать номер действующей визы. "Бронирование невозможно " после заполнения всех страниц на регистрацию. Следует проверить, действительно ли все поля заполнены. Пропущенная строка подсвечивается красным цветом.

" после заполнения всех страниц на регистрацию. Следует проверить, действительно ли все поля заполнены. Пропущенная строка подсвечивается красным цветом. Регистрация в первые часы открытия сайта. Некоторые создали учетную запись до начала запуска онлайн-регистрации. Таких людей проинформируют о дальнейших шагах по электронной почте.

Некоторые создали учетную запись до начала запуска онлайн-регистрации. Таких людей проинформируют о дальнейших шагах по электронной почте. Невозможно ввести адрес . Следует указать название населенного пункта. Список адресов будет в меню, выпадающем с улицей и номером дома. Вручную заполнить это поле не получится.

. Следует указать название населенного пункта. Список адресов будет в меню, выпадающем с улицей и номером дома. Вручную заполнить это поле не получится. В какие поля вносить номер паспорта и визы . Номер документа (паспорта) вписываются в поле Čislo cestovnого dokladу, номер визовой наклейки – в поле Čislo vizového štitku.

. Номер документа (паспорта) вписываются в поле Čislo cestovnого dokladу, номер визовой наклейки – в поле Čislo vizového štitku. Школа, которую посещает ребенок . Если ребенок ходит в среднюю школу, этот пункт не заполняется.

. Если ребенок ходит в среднюю школу, этот пункт не заполняется. Отделение для визита . Можно регистрироваться на любое отделение по тем адресам, которые система предлагает во время бронирования.

. Можно регистрироваться на любое отделение по тем адресам, которые система предлагает во время бронирования. Свободные слоты. На этапе бронирования следует не торопиться и проверить свободные слоты во всех отделениях. При выборе даты система может работать медленно. Следует подождать, пока слоты начнут подсвечиваться цветом.

После регистрации на почту придет письмо с подтверждением. Загрузить подтверждение регистрации можно и из онлайн-кабинета. После этого нужно будет лично явиться в МВД в указанное время.

Если зарегистрироваться самостоятельно так и не удалось, можно обратиться на инфолинию +420 974 801 802 и написать письмо на адрес электронной почты: ukrajina@mvcr.cz.