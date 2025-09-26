Продолжение УПЛ: главные интриги и полное расписание седьмого тура

Троевластие на вершине

После шести туров чемпионата страны, таблицу УПЛ возглавляют три команды - киевское "Динамо", донецкий "Шахтер" и ковалевский "Колос". Они имеют в активе по 14 очков, и киевляне опережают соперников лишь по дополнительным показателям.

В спину лидерами дышат криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист 1925". Они находятся от топ-тройки на расстоянии одной победы.

В то же время сформировалась группа из четырех коллективов, которые уже сейчас несут бремя главных аутсайдеров первенства - "Рух", "Эпицентр", "Полтава" и "Александрия".

Но плотность показателей в таблице такова, что каждый тур может резко изменить ситуацию.

Кто с кем сыграет в 7-м туре

В пятницу, 26 сентября будет сыгран всего один матч. "Кудривка" на столичной "Оболонь Арене" примет "Эпицентр" из Каменец-Подольского. Это будет первая встреча соперников на элитном уровне. Еще в прошлом сезоне они спорили в Первой лиге. Начало этого матча - в 18:00.

Три игры запланированы на субботу, 27 сентября. Сначала, в 13:00 в Александрии сойдутся аутсайдеры - местная команда и "Полтава". В 15:30 луганская "Заря" на киевском стадионе имени Лобановского сыграет со столичной "Оболонью". А в 18:00 во Львове на арене "Украина" стартует центральный поединок тура: "Карпаты" - "Динамо".

Еще три матча будут сыграны в воскресенье, 28 сентября. Откроют программу в 13:00 в Черкассах местный ЛНЗ и "Кривбасс". Затем наступит очередь лидеров турнира. "Колос" в 15:30 выйдет на поле Центрального стадиона в Житомире, где будет противостоять "Металлисту 1925". А "Шахтер" в 18:00 на "Арене Львов" встретится с "Рухом".

Закроет 7-й тур принципиальное противостояние ровенского "Вереса" и житомирского "Полесья". Команды сойдутся в понедельник, 29 сентября в 18:00 в Ровно.

Перечень матчей 7-го тура УПЛ

Пятница, 26 сентября

18:00. "Кудривка" - "Эпицентр"

Суббота, 27 сентября

13:00. "Александрия" - "Полтава"

15:30. "Заря" - "Оболонь"

18:00. "Карпаты" - "Динамо"

Воскресенье, 28 сентября

13:00. ЛНЗ - "Кривбасс"

15:30. "Металлист 1925" - "Колос"

18:00. "Рух" - "Шахтер"

Понедельник, 29 сентября

18:00. "Верес" - "Полесье"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.