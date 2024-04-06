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Продолжение УПЛ 6-9 апреля: полное расписание матчей двадцать третьего тура

Фото: "Горняки" проэкзаменируют львовян (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига начнет очередной тур сезона 2023/24 субботним поединком. Его программа растянется аж на четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Откроют тур в Ровно, где местный "Верес" встретится с киевской "Оболонью". Старт встречи запланирован на 15:30.

Три матча состоятся в воскресенье. "Александрия" приедет в Одессу на поединок с "Черноморцем" (13:00). В свою очередь в 15:30 начнется противостояние "Колоса" из Ковалевки и харьковского "Металлиста 1925". Центральный поединок состоится в 18 часов во Львове, где "Шахтер" встретится с "Рухом".

Три часовых слота используют и в понедельник. В первом закарпатский "Минай" будет противостоять "Полесью" из Житомира. В свою очередь в 15:30 киевское "Динамо" встретится с черкасским ЛНЗ. В третьем слоте криворожский "Кривбасс" примет "Ворсклу" из Полтавы. Во вторник "Днепр-1" будет противостоять луганской "Заре" (13:00).

Большинство поединков покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 23-го тура Премьер-лиги:

  • "Верес" – "Оболонь", 6 апреля, 15:30
  • "Черноморец" – "Александрия", 7 апреля, 13:00
  • "Колос" – "Металлист 1925", 7 апреля, 15:30
  • "Шахтер" – "Рух", 7 апреля, 18:00
  • "Минай" – "Полесье", 8 апреля, 13:00
  • "Динамо" – ЛНЗ, 8 апреля, 15:30
  • "Кривбасс" – "Ворскла", 8 апреля, 18:00
  • "Днепр-1" – "Заря", 9 апреля, 13:00

К слову, ранее Шовковский забрал приз лучшему тренеру тура Премьер-лиги.

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