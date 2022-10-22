Продолжение УПЛ 22-24 октября: полное расписание матчей девятого тура

22 октября дирекция высшего дивизиона назначила один поединок. В гости к "Александрии" прибудет "Львов". Старт встречи – в 15:00.

Четыре матча сыграют в воскресенье. Три из них начнутся в 13:00: киевское "Динамо" на клубном стадионе примет "Ворсклу" из Полтавы, ровненский "Верес" будет противостоять луганской "Заре" дома, а "Днепр-1" ждет выездной поединок с харьковским "Металлистом".

В 15 часов на поле "Арены Львов" выйдут местный "Рух" и харьковский "Металлист 1925". Еще два матча запланированы на понедельник – криворожский "Кривбасс" встретится с "Ингульцем" из Петрового (13:00), а "Колос" в Ковалевке будет противостоять одесскому "Черноморцу" (15:00).

Тем временем поединок закарпатского "Миная" и донецкого "Шахтера" перенесли на более поздний срок. Очевидно, "горняки" договорились с соперником о смене даты встречи для лучшей подготовки к Лиге чемпионов.

Список матчей 9-го тура Премьер-лиги: