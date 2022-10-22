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Продолжение УПЛ 22-24 октября: полное расписание матчей девятого тура

Фото: "Динамо" и "Ворскла" в этот раз сыграют без зрителей (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Сезон 2022/23 украинской Премьер-лиги в субботу продлится матчами 9-го тура. Его программа продлится три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

22 октября дирекция высшего дивизиона назначила один поединок. В гости к "Александрии" прибудет "Львов". Старт встречи – в 15:00.

Четыре матча сыграют в воскресенье. Три из них начнутся в 13:00: киевское "Динамо" на клубном стадионе примет "Ворсклу" из Полтавы, ровненский "Верес" будет противостоять луганской "Заре" дома, а "Днепр-1" ждет выездной поединок с харьковским "Металлистом".

В 15 часов на поле "Арены Львов" выйдут местный "Рух" и харьковский "Металлист 1925". Еще два матча запланированы на понедельник – криворожский "Кривбасс" встретится с "Ингульцем" из Петрового (13:00), а "Колос" в Ковалевке будет противостоять одесскому "Черноморцу" (15:00).

Тем временем поединок закарпатского "Миная" и донецкого "Шахтера" перенесли на более поздний срок. Очевидно, "горняки" договорились с соперником о смене даты встречи для лучшей подготовки к Лиге чемпионов.

Список матчей 9-го тура Премьер-лиги:

  • "Александрия" – "Львов", 22 октября, 15:00
  • "Динамо" – "Ворскла", 23 октября, 13:00
  • "Верес" – "Заря", 23 октября, 13:00
  • "Металлист" – "Днепр-1", 23 октября, 13:00
  • "Рух" – "Металлист 1925", 23 октября, 15:00
  • "Кривбасс" – "Ингулец", 24 октября, 13:00
  • "Колос" – "Черноморец", 24 октября, 15:00

К слову, посреди недели "Шахтер" нанес "Колосу" разгромное поражение на "Арене Львов".

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