"Шахтер" разгромил "Колос" и догнал "Днепр-1" наверху Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Шахтер" – "Колос" – 3:0

Голы: Мудрик, 8, 57, Тейлор, 47

После первых минут в обоюдной борьбе "горняки" быстро заложили фундамент к предстоящей победе. На 8-й минуте после серии рикошетов Мудрик из пределов штрафной мощным выстрелом отправил мяч в сетку ворот "Колоса".

"Хлеборобы" пришли в себя через несколько минут. Вот Мякушко нанес удар с полукруга штрафной зоны, но Трубин сумел парировать мяч. В ответ Сикан завершил в два касания атаку "Шахтера" левым флангом, но пробил выше ворот.

После этих эпизодов на поле неожиданно последовало затишье. Изредка покой нарушали "горняки", используя удары с дистанции или фланговые навесы. Но до перерыва опасных моментов ни одна из команд создать не смогла.

А вот на старте второй половины "Шахтер" почти сразу удвоил свое преимущество. Это Тейлор, в перерыве заменивший Коноплю, вовремя подключился к атаке и из центра штрафной первым касанием к мячу замкнул фланговый прострел Михайличенко.

Вскоре "хлеборобы" получили возможность размочить счет. Трубин отразил перед собой пушечный выстрел Мякушко со штрафного, но Чоботенко не смог сориентироваться и акцентированно пробить с нескольких метров.

Наказание было практически мгновенным. На 57-й минуте Мудрик получил передачу от Судакова, накрутил двух защитников на пути к штрафной и бильярдным выстрелом из-под третьего попал точно в нижний угол.

На кураже вингер "Шахтера" через минуту мог оформить хет-трик. Он снова оставил в дураках оборону ковалевцев и мощно пробил, но Волынец смог ногой отбить мяч. А потом кипер в похожем стиле справился и с ударом Петряка.

Однако финальные 25-30 минут тренерские штабы обеих команд использовали для тактических и кадровых экспериментов. Настоящих возможностей забить ни "Шахтер", ни "Колос" не создали, ограничившись тремя мячами. "Горняки" набрали 19 очков и делят 1-2 места в чемпионате с "Днепром-1".