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Продолжение УПЛ 16-18 августа: полное расписание матчей третьего тура

Одесса, Пятница 16 августа 2024 10:22
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Продолжение УПЛ 16-18 августа: полное расписание матчей третьего тура Фото: "Карпаты" попытаются остановить вице-чемпиона Украины (facebook.com/karpaty.lviv)
Автор: Антон Федорцив

Сезон украинской Премьер-лиги наберет обороты с двумя поединками третьего тура в пятницу. Его программа продлится три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Начнется тур в Одессе, где местный "Черноморец" примет ковалевский "Колос" (15:30). В свою очередь в 18 часов полтавская "Ворскла" встретится со столичной "Оболонью".

В субботу первыми сыграют "Заря" из Луганска и "Александрия" (13:00). На 15:30 запланирован поединок житомирского "Полесья" против "Ингульца" из Петрового. Центральный матч тура состоится во Львове – "Карпаты" с 18 часов будут принимать киевское "Динамо".

В воскресенье два матча начнутся в 15:30. Ровненский "Верес" в это время выйдет на старт противостояния с криворожским "Кривбассом", а черкасский ЛНЗ встретится со львовским "Рухом". Закрывать тур в 18:00 будут столичный "Левый Берег" и донецкий "Шахтер".

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 3-го тура Премьер-лиги:

  • "Черноморец" – "Колос", 16 августа, 15:30
  • "Ворскла" – "Оболонь", 16 августа, 18:00
  • "Заря" – "Александрия", 17 августа, 13:00
  • "Полесье" – "Ингулец", 17 августа, 15:30
  • "Карпаты" – "Динамо", 17 августа, 18:00
  • "Верес" – "Кривбасс", 18 августа, 15:30
  • ЛНЗ – "Рух", 18 августа, 15:30
  • "Левый Берег" – "Шахтер", 18 августа, 18:00

Продолжение УПЛ 16-18 августа: полное расписание матчей третьего тура

К слову, накануне "Кривбасс" уступил "Виктории" в Лиге Европы и вылетел в Лигу конференций.

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