Продолжение УПЛ 16-18 августа: полное расписание матчей третьего тура

Сезон украинской Премьер-лиги наберет обороты с двумя поединками третьего тура в пятницу. Его программа продлится три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Начнется тур в Одессе, где местный "Черноморец" примет ковалевский "Колос" (15:30). В свою очередь в 18 часов полтавская "Ворскла" встретится со столичной "Оболонью".

В субботу первыми сыграют "Заря" из Луганска и "Александрия" (13:00). На 15:30 запланирован поединок житомирского "Полесья" против "Ингульца" из Петрового. Центральный матч тура состоится во Львове – "Карпаты" с 18 часов будут принимать киевское "Динамо".

В воскресенье два матча начнутся в 15:30. Ровненский "Верес" в это время выйдет на старт противостояния с криворожским "Кривбассом", а черкасский ЛНЗ встретится со львовским "Рухом". Закрывать тур в 18:00 будут столичный "Левый Берег" и донецкий "Шахтер".

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 3-го тура Премьер-лиги: