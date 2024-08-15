"Кривбасс" второй раз проиграл "Виктории" в Лиге Европы и вылетел в Лигу конференций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд

"Виктория" – "Кривбасс" – 1:0 (первый матч – 2:1)

Гол: Вашулин, 52

Подопечные Юрия Вернидуба после домашнего поражения принялись атаковать с первых минут. Первый момент возник на 4-й минуте – Романчук головой пробил мимо штанги после навеса Микитишина. Надлежащего развития этот эпизод, однако, не получил.

Новая вспышка активности от криворожцев пришлась на концовку тайма. Сначала Микитишин протянул мяч флангом и не смог переиграть голкипера, а Кузык на добивании пробил мимо. А потом Аду решился на удар с дистанции, но только размял Тврдоня.

На старте второй половины Дибанго не попал с острого угла после прострела Кузыка. Ответ "Виктории" был фактически мгновенным. На 52-й минуте хозяева оформили хрестоматийный гол – Шульц подал с правого фланга, а Вашулин замкнул дальную штангу.

Сразу же пльзенцы могли удвоить преимущество. Тот же Вашулин ворвался в штрафную слева, обыграл Клищука и с острого угла пробил в штангу! Позже Две после стандарта с рикошетом отправил мяч мимо ворот. А под занавес встречи Выдра под углом не смог попасть в створ.

В конце концов "Виктория" удержала победный счет. Пльзенцы сыграют в плей-офф квалификации Лиги Европы. "Кривбасс" же продолжит выступления в Лиге конференций, где соперником в плей-офф квалификации будет севильский "Бетис". Первый матч – 22 августа.