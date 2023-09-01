Продолжение УПЛ 1-3 сентября: полное расписание матчей шестого тура

Домашним поединком ровненского "Вереса" в пятницу начнется очередной тур украинской Премьер-лиги. Его программа продлится три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

В гости к "народной команде" приехал одесский "Черноморец". Стартовый свисток встречи в Ровно прозвучит в 17:00.

В субботу сыграют еще три матча. В 13 часов закарпатский "Минай" примет донецкий "Шахтер". Два часа спустя начнется противостояние новичков сезона между "Полесьем" из Житомира и киевской "Оболонью". Полтавская "Ворскла" встретится с "Александрией" в 17:00.

В воскресенье "Днепр-1" примет черкасский ЛНЗ в Ужгороде (13:00). Еще два поединка запланировали на вечер. В 17 часов "Колос" из Ковалевки встретится с криворожским "Кривбассом", а в 19:00 начнется матч львовского "Руха" и "Металлиста 1925" из Харькова. Поединок "Зари" из Луганска и киевского "Динамо" перенесли.

Домашние поединки "Вереса", "Полесья", "Ворсклы" и "Колоса" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone TV. Матч "Днепра-1" будут транслировать в эфире телеканала УНИАН, а "Миная" и "Руха" – "Суспильне Спорт" и "Спорт 1".

Список матчей 6-го тура Премьер-лиги: