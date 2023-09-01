ua en ru
Пт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Продовження УПЛ 1-3 вересня: повний розклад матчів шостого туру

Рівне, П'ятниця 01 вересня 2023 10:45
UA EN RU
Продовження УПЛ 1-3 вересня: повний розклад матчів шостого туру Фото: "Гірники" гостюватимуть на Закарпатті (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Домашнім поєдинком рівненського "Вереса" у п'ятницю розпочнеться черговий тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

У гості до "народної команди" завітав одеський "Чорноморець". Стартовий свисток зустрічі у Рівному прозвучить о 17:00.

Натомість у суботі зіграють ще три матчі. О 13-й годині закарпатський "Минай" прийме донецький "Шахтар". На дві години пізніше розпочнеться протистояння новачків сезону між "Поліссям" із Житомира та київською "Оболонню". Полтавська "Ворскла" зустрінеться з "Олександрією" о 17:00.

У неділю "Дніпро-1" прийме черкаський ЛНЗ в Ужгороді (13:00). Ще два поєдинки запланували на вечір. О 17-й годині "Колос" із Ковалівки зустрінеться з криворізьким "Кривбасом", а о 19:00 розпочнеться матч львівського "Руха" та "Металіста 1925" з Харкова. Двобій "Зорі" з Луганська та київського "Динамо" перенесли.

Домашні поєдинки "Вереса", "Полісся", "Ворскли" та "Колоса" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матч "Дніпра-1" транслюватимуть в ефірі телеканалу УНІАН, а "Миная" і "Руха" – "Суспільне Спорт" і "Спорт 1".

Перелік матчів 6-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Верес" – "Чорноморець", 1 вересня, 17:00
  • "Минай" – "Шахтар", 2 вересня, 13:00
  • "Полісся" – "Оболонь", 2 вересня, 15:00
  • "Ворскла" – "Олександрія", 2 вересня, 17:00
  • "Дніпро-1" – ЛНЗ, 3 вересня, 13:00
  • "Колос" – "Кривбас", 3 вересня, 17:00
  • "Рух" – "Металіст 1925", 3 вересня, 19:00

Продовження УПЛ 1-3 вересня: повний розклад матчів шостого туру

До слова, напередодні "Динамо" не вийшло в груповий етап єврокубків уперше за два десятиліття.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верес Черноморец УПЛ Шахтар Днепр-1 Ворскла Чемпионат Украины Оболонь Александрия
NEWS
Тарифи, пенсії, скорочення виплат та святкові дати: що зміниться з 1 вересня
Тарифи, пенсії, скорочення виплат та святкові дати: що зміниться з 1 вересня
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони