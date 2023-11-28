ua en ru
Вт, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Шахтер" – "Антверпен": кадры и слова перед матчем Лиги чемпионов

Гамбург, Вторник 28 ноября 2023 08:45
UA EN RU
"Шахтер" – "Антверпен": кадры и слова перед матчем Лиги чемпионов Фото: "Горняки" одержали волевую победу в первом свидании команд (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" встретится с бельгийским "Антверпеном" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24.

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

"Шахтер" – "Антверпен"

28 ноября, 19:45, Гамбург, "Фолькспаркштадион", трансляция на MEGOGO и Volia TV

Чемпионы Украины и Бельгии подошли ко второму очному противостоянию с разными турнирными ожиданиями. Если "красные" из Фландрии сохранили математические шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы, то "горняки" всерьез претендуют на плей-офф. Для подтверждения намерений "Шахтер" обязан побеждать.

Но одолеть "Антверпен" будет непросто. Дело не только в силе соперника. Импульс от назначения Марино Пушича главным тренером постепенно угас, а взамен пришли тяжелые трудовые будни. После побед в Кубке Украины ("Виктория"), Классическом с "Динамо" и в Лиге чемпионов ("Барселона") наступило тяжелое похмелье.

&quot;Шахтер&quot; – &quot;Антверпен&quot;: кадры и слова перед матчем Лиги чемпионов

До международной паузы отечественный гранд получил громкую оплеуху от "Днепра-1" в чемпионате Украины. После нее "Шахтер" так и не смог подобрать ключи к воротам "Полесья" (0:0). Тем временем "Антверпен" одержал разгромную победу над "Стандардом" (6:0) и разошелся миром с "Сент-Трюйденом" в Лиге Жупиле. Но Лига чемпионов – совсем другой турнир.

"Для меня это все – часть игры. Более важно то, как именно мы играли. А мы очень хорошо играли, особенно в последней встрече, создали много голевых моментов. Иногда немного не хватало удачи, чтобы вовремя реализовать один из моментов, изменить течение игры и победить. Я не удовлетворен результатом, но понравилась именно наша игра и то, что мы смогли показать", – прокомментировал неудачи Пушич.

Дисквалифицированы: Эккеленкамп ("Антверпен")

Травмированные: Конопля, Чигринский, Назарина, Швед – Энгельс, Кейта, Ондрейка, Валенсия

Под вопросом: Бондаренко – Верхулст

&quot;Шахтер&quot; – &quot;Антверпен&quot;: кадры и слова перед матчем Лиги чемпионов

Ориентировочные составы на матч "Шахтер" – "Антверпен"

"Шахтер": Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Азарови – Степаненко – Зубков, Судаков, Крыськив, Невертон – Сикан

"Антверпен": Бюте – Де Лат, Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал – Юсуф, Вермерен – Муя, Эджуке, Баликвиша – Янссен

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:0

Важность победы и цена ошибки вынудят обе команды играть осторожно. Ждать голевой феерии вроде первого свидания "Шахтера" и "Антверпена" с пятью голами на двоих не приходится. Скорее всего, матч продлится до первого забитого мяча. Шансы "горняков" дожать соперника выглядят более привлекательными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шахтер Лига Чемпионов
NEWS
Почти 900 оккупантов, три танка и три ББМ. Новые потери РФ в Украине
Почти 900 оккупантов, три танка и три ББМ. Новые потери РФ в Украине
DAILY
Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно