"Шахтер" – "Антверпен": кадры и слова перед матчем Лиги чемпионов

"Шахтер" – "Антверпен"

28 ноября, 19:45, Гамбург, "Фолькспаркштадион", трансляция на MEGOGO и Volia TV

Чемпионы Украины и Бельгии подошли ко второму очному противостоянию с разными турнирными ожиданиями. Если "красные" из Фландрии сохранили математические шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы, то "горняки" всерьез претендуют на плей-офф. Для подтверждения намерений "Шахтер" обязан побеждать.

Но одолеть "Антверпен" будет непросто. Дело не только в силе соперника. Импульс от назначения Марино Пушича главным тренером постепенно угас, а взамен пришли тяжелые трудовые будни. После побед в Кубке Украины ("Виктория"), Классическом с "Динамо" и в Лиге чемпионов ("Барселона") наступило тяжелое похмелье.

До международной паузы отечественный гранд получил громкую оплеуху от "Днепра-1" в чемпионате Украины. После нее "Шахтер" так и не смог подобрать ключи к воротам "Полесья" (0:0). Тем временем "Антверпен" одержал разгромную победу над "Стандардом" (6:0) и разошелся миром с "Сент-Трюйденом" в Лиге Жупиле. Но Лига чемпионов – совсем другой турнир.

"Для меня это все – часть игры. Более важно то, как именно мы играли. А мы очень хорошо играли, особенно в последней встрече, создали много голевых моментов. Иногда немного не хватало удачи, чтобы вовремя реализовать один из моментов, изменить течение игры и победить. Я не удовлетворен результатом, но понравилась именно наша игра и то, что мы смогли показать", – прокомментировал неудачи Пушич.

Дисквалифицированы: Эккеленкамп ("Антверпен")

Травмированные: Конопля, Чигринский, Назарина, Швед – Энгельс, Кейта, Ондрейка, Валенсия

Под вопросом: Бондаренко – Верхулст

Ориентировочные составы на матч "Шахтер" – "Антверпен"

"Шахтер": Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Азарови – Степаненко – Зубков, Судаков, Крыськив, Невертон – Сикан

"Антверпен": Бюте – Де Лат, Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал – Юсуф, Вермерен – Муя, Эджуке, Баликвиша – Янссен

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:0

Важность победы и цена ошибки вынудят обе команды играть осторожно. Ждать голевой феерии вроде первого свидания "Шахтера" и "Антверпена" с пятью голами на двоих не приходится. Скорее всего, матч продлится до первого забитого мяча. Шансы "горняков" дожать соперника выглядят более привлекательными.