Продолжение Лиги чемпионов 2 ноября: полное расписание матчей среды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Второй день 6-го тура основного раунда главного еврокубка начнет группа F. К мадридскому "Реалу" в гости пожаловал шотландский "Селтик", а донецкий "Шахтер" в очной встрече с РБ "Лейпциг" определит судьбу путевки в плей-офф. Старт в 19:45.

По громкости имен центральным матчем вечера станет поединок "Ювентуса" и "Пари Сен-Жермен" в Турине в 22:00. Правда, турнирного значения поединок уже не имеет. Разве что итальянцы хотят потерять еще и место в Лиге Европы. Зато лобовое столкновение будет в Милане. "Россонери" в битве против "Зальцбурга" вытолкнут лишнего из списка участников плей-офф.

Для эстетов традиционно интересным событием станет матч "Манчестер Сити". К "горожанам" приехала испанская "Севилья", гарантировавшая себе выступление в любимом турнире – Лиге Европы. Тем временем лондонский "Челси" постарается взять реванш у загребского "Динамо".

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список матчей среды в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

"Реал" – "Селтик", 19:45

"Шахтер" – РБ "Лейпциг", 19:45

"Челси" – "Динамо" Загреб, 22:00

"Копенгаген" – "Боруссия" Дортмунд, 22:00

"Ювентус" – ПСЖ, 22:00

"Маккаби" Хайфа - "Бенфика", 22:00

"Манчестер Сити" – "Севилья", 22:00

"Милан" – "Зальцбург", 22:00

Ранее появился график матчей "Шахтера" в ноябре. "Горняков" ждут 6 официальных поединков. В частности пять матчей украинский гранд проведет в национальном первенстве. В соперниках – претенденты на еврокубки и "Ингулец" с "Вересом".