"Шахтер" удержал ничью с "Болоньей" в Лиге чемпионов
Донецкий "Шахтер" разошелся миром с итальянской "Болоньей" в первом туре основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.
Подробнее о поединке – в отчете РБК-Украина.
Лига чемпионов, основной раунд, 1-й тур
"Болонья" – "Шахтер" – 0:0
Нереализованный пенальти: Судаков, 4 (Ш)
"Горняки" классно начали и едва не повели в счете в дебюте. Эгиналдо ворвался в штрафную после забрасывания из глубины и заставил Поша сфолить – пенальти. К отметке подошел Судаков, но переиграть Скорупски с отметки не сумел.
"Россоблу" успели ответить в стартовые четверть часа. Это Кастро из пределов штрафной пытался завершить прострел Фаббиана, но Бондарь попытку аргентинца нивелировал. Этот момент стал сигналом к перехвату инициативы "Болоньей". Впоследствии Моро решился на удар с дистанции – неточно.
Еще до перерыва "Шахтер" столкнулся с кадровыми проблемами. Сначала Скорупски влетел в Сикана и разбил форварду нос, а вскоре попросил о замене Конопля. На фоне замен болонцы сумели провести несколько опасных атак на ворота Ризныка.
Самый реальный момент забить "Болонья" упустила в добавленное арбитром время. Команде Винченцо Итальяно удалась контратака из-за перевода мяча на левый фланг для Ндойе. Тот отдал на ближний угол вратарской, но Кастро в ближнем бою не переиграл голкипера.
На старте второй половины дважды на острие атак болонцев оказался Фаббиан. Сначала его выстрел низом в угол взял Ризнык, а во втором эпизоде вратарь в гандбольном стиле парировал удар хавбека с нескольких метров после отскока. Впоследствии Кастро не попал в рамку в атаке вторым темпом.
"Шахтер" смог похвастаться разве что полумоментами. Вот Невертон не смог акцентированно пробить после передачи Педро Энрике, а врывание Зубкова после перехвата вовремя заблокировал защитник. Между этими возможностями Кастро попал в сетку с внешней стороны с дистанции.
После 70-й минуты обе команды "подсели". Тяжелый в результате непрерывного дождя газон сместил акцент на борьбу. "Болонья" пыталась контролировать мяч, но до обострения дело доходило нечасто. А "горняки" ждали своего шанса в контратаках.
В финальные минуты ни одна из команд на штурм ворот соперника не пошла. Единственный же реальный момент упустили болонцы, когда Побега головой пробил мимо ворот после навеса Поша. В конце концов, нули на табло так и не изменились.
К слову, накануне "Бавария" разбила "Динамо" Загреб на старте турнира.
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